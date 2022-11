Tarforst will famose Heimserie fortsetzen Fußball-Rheinlandliga: FSV geht nach Derbysieg über Ehrang das Wissen-Spiel mit viel Schwung an – Letzter Ellscheid trifft auf Ersten Zerf.

Ausgangslage: Aus den jüngsten drei Ligaspielen holten die Hunsrücker lediglich einen Zähler. Zudem wird die immer wieder bemängelte Chancenauswertung zu einem Grundproblem, denn zuletzt blieb Morbach gleich drei Mal in Folge ohne eigenen Treffer. Durch die Ergebnisse im November rutschte Morbach ins Mittelfeld der Tabelle ab. Gegen Andernach soll nun endlich wieder ein Sieg folgen. „Bis auf die zweite Halbzeit gegen Schneifel (0:3, d. Red.) haben wir zuletzt spielerisch gar nicht so schlecht agiert. Es bleibt das leidige Thema, dass wir zu wenige Tore erzielen. Jeder muss wissen, dass er eine deutliche Leistungssteigerung zeigen muss, um gegen Andernach zu bestehen“, sagt Thorsten Haubst, Coach der Morbacher.

FSV Salmrohr – SG Eintracht Mendig/Bell (Samstag, 14.30 Uhr, Salmtalstadion Rasenplatz)

Ausgangslage: Nach 16 Spieltagen rangiert der FSV auf einem respektablen sechsten Tabellenplatz. Mit einem Heimsieg gegen Mendig soll die gute Hinrunde vergoldet werden. „Mendig hat nun mit Vincenzo di Maio einen neuen Trainer gefunden, nachdem sie sich Ende Oktober von Salvatore Nizza getrennt hatten. Das setzt immer neue Kräfte frei. Dennoch haben wir zuletzt gezeigt, was wir können. Wichtig wird sein, dass wir die Achse der Mendiger aus dem Spiel nehmen“, meint Salmrohrs Coach Frank Meeth. Nach den Topspielen gegen Wissen (2:1) und in Zerf (2:4) folgt nun wieder ein Gegner aus dem unteren Tabellendrittel. Vor allem in diesen Duellen gelang es den Salmtalern immer wieder, Siege einzufahren. Mendig holte aus den jüngsten sieben Spielen nur einen Punkt.

Personal: Mit Eric Haas (zuletzt krank) und Louis Thul (zuletzt gesperrt) kehren zwei Spieler zurück. Fraglich ist der Startelfeinsatz von Hendrik Thul (arbeitsbedingt).

