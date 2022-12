Tagliebers Zeit in Wörnitzstein endet Trainer des Bezirksligisten will ab dem Sommer eine Pause einlegen +++ Der Nachfolger steht bereits fest

Nach fünf Spielzeiten ist Schluss: Bernd Taglieber verlässt nach der Saison 2022/23 den SV Wörnitzstein-Berg. Das teilt David Rudolph mit, Vorstand Fußball des Vereins. Damit endet eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Schließlich schaffte der SVW nach dem Abstieg in die Kreisliga im Jahr 2018 und zwei Spielzeiten in der Kreisliga als Meister den Wiederaufstieg. In der Bezirksliga hatte sich Tagliebers Elf in der vergangenen Saison schnell zurechtgefunden und als Aufsteiger am Ende einen hervorragenden vierten Platz erreicht.