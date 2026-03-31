 2026-03-31T13:53:34.397Z

Allgemeines

Täglich grüßt die Landesliga

In der Landesliga Niederrhein wird in der Englischen Woche zwischen Dienstag und Donnerstag täglich gespielt. Heimspiele der SG Essen-Schönebeck und der Sportfreunde Niederwenigern im Fokus.

von André Nückel · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Die SGS spielt am Dienstag gegen den VfB Speldorf.
Die SGS spielt am Dienstag gegen den VfB Speldorf. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

In der Landesliga Niederrhein wird in der Englischen Woche zwischen Dienstag und Donnerstag täglich gespielt. Heimspiele der SG Essen-Schönebeck und der Sportfreunde Niederwenigern im Fokus, denn die Partien des 26. Spieltags finden vor dem großen Spieltag am Donnerstag statt. So läuft die Woche:

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
20:00

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
20:00

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
20:00

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
20:00live

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
20:00live

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
20:00

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
20:00

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
20:00live

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Das ist der nächste Spieltag

27. Spieltag
So., 12.04.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - Victoria Mennrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - VSF Amern
So., 12.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Kosova Düsseldorf
So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DJK Gnadental
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Union Nettetal
So., 12.04.26 15:30 Uhr DV Solingen - FC Remscheid
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - TuRU Düsseldorf
So., 12.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SG Unterrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Heute, 19:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
19:00live

Morgen, 19:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
19:00

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
19:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
19:30live

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
FC Kray
FC KrayFC Kray
19:30

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
20:00live

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
20:00

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
20:00live

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Das ist der nächste Spieltag

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr VfB Speldorf - DJK Blau-Weiß Mintard
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - SC Werden-Heidhausen
So., 12.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Viktoria Goch
So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SG Essen-Schönebeck
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Kray - Mülheimer FC 97
So., 12.04.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Niederwenigern
So., 12.04.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - SV Budberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07

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