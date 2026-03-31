Täglich grüßt die Landesliga In der Landesliga Niederrhein wird in der Englischen Woche zwischen Dienstag und Donnerstag täglich gespielt. Heimspiele der SG Essen-Schönebeck und der Sportfreunde Niederwenigern im Fokus. von André Nückel · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Die SGS spielt am Dienstag gegen den VfB Speldorf. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

In der Landesliga Niederrhein wird in der Englischen Woche zwischen Dienstag und Donnerstag täglich gespielt. Heimspiele der SG Essen-Schönebeck und der Sportfreunde Niederwenigern im Fokus, denn die Partien des 26. Spieltags finden vor dem großen Spieltag am Donnerstag statt. So läuft die Woche: