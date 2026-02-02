SV Westfalia Soest läuft früherer Oberliga-Torschützenkönig zu 31-Jähriger wurde bei Oberligist Rot Weiss Ahlen aussortiert von red · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser

Hakan Sezer (in Blau) spielte in Rhyneraner Zeiten erfolgreich unter Soests Sportlichen Leiter Torsten Garbe (Archivfoto). – Foto: Frank Altenhoff

Hakan Sezer, der bereits für den SV Lippstadt 08 in der Regionalliga aufgelaufen ist, machte sich insbesondere in der Oberliga-Spielzeit 2021/22 einen Namen, als er 30 Tore für den SV Westfalia Rhynern erzielte und Torschützenkönig wurde. In Ahlen waren ihm in den vergangenen anderthalb Jahren nur sechs Tore in 32 Einsätzen gelungen, so dass er im Rahmen des Winterumbruchs aussortiert wurde. Torsten Garbe, sein Ex-Trainer aus erfolgreichen Rhyneraner Zeiten, konnte ihn nun zum abstiegsgefährdeten Westfalenligisten SV Westfalia Soest locken. Garbe ist beim SVW seit Sommer 2024 als Sportlicher Leiter tätig und gab den Transfer heute in der Lokalpresse "Soester Anzeiger" bekannt.

Gegenüber der Lokalpresse "Soester Anzeiger" sagt Garbe: "Wir haben damals sehr gut zusammengearbeitet und haben seitdem den Kontakt gehalten. Es hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Hakan ist ein sehr erfahrener und sehr torgefährlicher Spieler, der uns sofort weiterhilft. Er ist fit, steigt jetzt bei uns rechtzeitig ein in Training und Testspiele, so dass er bis zu den Pflichtspielen integriert sein wird.“ Auch Coach Stefan Fröhlich ist hocherfreut: „Hakan Sezer ist eine Sofort-Verstärkung für uns und wird ein Impuls für unser Spiel sein Das Gute ist, dass er aus einer Oberliga-Vorbereitung kommt und direkt einsatzfähig sein wird. Für unseren Kader ist der Zugang eine deutliche Bereicherung, nicht nur in der Breite, sondern auch mit viel Qualität.“