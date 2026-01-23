Rot Weiss Ahlen sortiert zwei Spieler aus - Sommerneuzugang muss gehen

"Im Zuge der sportlichen Neuausrichtung wurden zwei personelle Entscheidungen getroffen", heißt es in der Pressemitteilung von Rot Weiss Ahlen. Der offensive Mittelfeldspieler Sergio Gucciardo (26), der erst im vergangenen Sommer vom Ligarivalen TSV Victoria Clarholz gekommen war, und Stürmer Hakan Sezer (31), der im Sommer 2024 aus Rhynern an die Werse zurückgekehrt war, wurden mit sofortiger Wirkung freigestellt und sind künftig kein Bestandteil des Oberliga-Kaders mehr.

"Die Freistellungen sind Teil einer umfassenden sportlichen Bewertung und dienen der weiteren Ausrichtung des Kaders im Hinblick auf die kommenden Aufgaben. Beide Spieler wurden über die Entscheidung informiert", heißt es weiter.

Der Sportliche Leiter Luka Tankulic sagt: „Diese Entscheidungen sind uns nicht leichtgefallen, gehören aber zu einer ehrlichen und verantwortungsvollen Kaderplanung dazu. Nach intensiven Gesprächen und einer sportlichen Analyse sind wir zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit mit Sergio und Hakan zu beenden. Wir danken beiden Spielern für ihren Einsatz im Trikot von Rot Weiss Ahlen und wünschen ihnen für ihre sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.“