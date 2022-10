– Foto: Julian Kurz

SV Trisching II kann sich daheim die Punkte holen A-Klasse Nord

15. Spieltag

SV Trisching II - Weidenthal II 4:1 (2:1) Der SV Trisching II kann sich daheim klar gegen SF Weidenthal-Guteneck II durchsetzen. Bereits in der 3. Minute durften die 50 anwesenden Zuschauer das 1:0 durch Markus Öfner miterleben. Oliver Eckl gelang in der 7. Minute der Ausgleichstreffer, doch weitere Chancen waren für die Gäste am 15. Spieltag nicht drin. Martin Radlsteiner brachte in der 25. Minute die erneute Führung für die Gastgeber und legte mit einem Elfmetertreffer in der 61. Minute nach, die letzte Bude erzielte Julius Huber in der 63. Minute für den SV Trisching II. Schiedsrichter: Tobias Buchfink

DJK Dürnsricht-Wolfring II - SG Gleiritsch-Trausnitz 3:3 (0:2) In der ersten Halbzeit konnte die SG durch Lukas Zanner (33.) und Alexander Prey (38.) eine klare Führung erzielen, doch in der zweiten Hälfte boten die Gastgeber ihren 35 Zuschauern ein Remis. Nicholas Binder verkürzte in der 75. Minute auf 1:2, Stefan Gebert erzielte in der 80. Minute den Ausgleich. Alexander Prey nutzte eine Lücke in der 84. Minute und brachte so die Gäste nochmal in Führung. Stefan Gebert konnte in der letzten Spielminute den erneuten Ausgleichstreffer erzielen (90.) Schiedsrichter: Heinrich Eichenseer

SC Kreith/Pittersberg - TSV Winklarn 2:1 (2:0) Mit einem knappen Heimsieg machte der SC Kreith/Pittersberg die Punkte am 15. Spieltag daheim vor 80 Zuschauern. Bereits in der 4. Minute lochte Josef Hermann für den SC ein, Christoph Voit erhöhte in der 18. Minute zum 2:0. In der 86. Minute gelang Felix Dietl das 2:1, mehr war für die Gäste nicht drin am vergangenen Wochenende. Schiedsrichter: Josef Schimmer

1. FC Neunburg vorm Wald - TSV Dieterskirchen II abgesetzt