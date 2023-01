Denis Schütte spiel ab sofort für den SV Straelen. – Foto: Max Media Solutions

SV Straelen verpflichtet Innenverteidiger Regionalligist SV Straelen präsentiert den dritten Neuzugang in der Winterpause. Nach den beiden japanischen Offensivspielern Takumi Yanagisawa und Kohei Nakano, die zuvor für den Ligarivalen 1. FC Bocholt am Ball waren, hat der Verein jetzt einen jungen Mann verpflichtet, dessen Stärken in der Defensive liegen.

Vom FC Wegberg-Beeck, aktuell Tabellenzweiter in der Mittelrheinliga, kommt Innenverteidiger Denis Schütte. Der 23-Jährige, der in der Jugend unter anderen vom niederländischen Proficlub Roda Kerkrade ausgebildet worden ist, hatte sich zu Beginn der Saison 2021/22 einen Kreuzbandriss zugezogen und anschließend lange pausieren müssen. In der laufenden Spielzeit zählte Schütte zum Wegberger Stammpersonal und kam in zwölf von 15 Meisterschaftsspielen zum Einsatz. Der Neuzugang kann bei Bedarf auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden.