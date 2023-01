SV Sonsbeck arbeitet an mentaler Stärke Oberliga Niederrhein: Die Fußballer des SV Sonsbeck haben mit der Vorbereitung begonnen.

Mit 16 Feldspielern und zwei Torhütern ist Heinrich Losing, Trainer des Oberligisten SV Sonsbeck, in die Vorbereitung zur zweiten Saisonhälfte gestartet. In den noch ausstehenden 19 Partien möchte er mit seiner Mannschaft vorzeitig den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. „Wir haben zwar sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, dürfen uns darauf aber nicht ausruhen“, sagte der Coach unter anderem in seiner ersten Ansprache in 2023.

Keine vier Wochen Zeit bleiben Losing und seinem Trainerteam, um die Mannschaft fürs erste Oberliga-Spiel in diesem Jahr fit zu bekommen. Der Aufsteiger steigt mit einer Flutlichtpartie vor großer Kulisse im altehrwürdigen Grotenburg-Stadion in die Rückserie ein. Die Begegnung beim KFC Uerdingen wird am Samstag, 4. Februar, um 18 Uhr angepfiffen. „Bis dahin werden wir noch hart arbeiten müssen. Mir ist auch wichtig, dass die Jungs mental stärker werden. Sie müssen während der Spiele mit Negativerlebnissen anders umgehen“, so Losing, dessen Team am nächsten Sonntag im Testspiel beim Landesligisten Fichte Lintfort erstmals richtig gefordert wird. Vor dem Duell beim KFC folgen folgen noch drei weitere Vorbereitungspartien – am 17. Januar, 19.30 Uhr, gegen den VfL Tönisberg, am 21. Januar, 14.30 Uhr, gegen den SC St. Tönis (beide in Sonsbeck) und am 29. Januar, 15 Uhr, beim SV Scherpenberg.