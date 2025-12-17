SV Schermbeck: 77-facher Regionalliga-Akteur kommt aus Uerdingen

Nach Rückkehrer Tolga Özdemir vom Regionalligisten VfL Bochum II besitzt auch Kingsley Marcinek viel Erfahrung aus der vierthöchsten Spielklasse. Der 24-jährige Rechtsverteidiger kommt vom Niederrhein-Oberligisten KFC Uerdingen und war zuvor bereits beim VfB Homburg, bei Fortuna Düsseldorf II und Türkspor Dortmund in der Regionalliga West aktiv.

Der gebürtige Dortmunder verbrachte sein letztes U19-Jahr bei RW Essen und absolvierte daraufhin zwei Jahre beim damaligen Regionalliga-Aufsteiger VfB Homberg. Nach dem Abstieg im Sommer 2022 bekam er seine Chance im Nachwuchsleistungszentrum bei Fortuna Düsseldorf und lief für die dortige U23 in der Regionalliga auf.

Nach 74 Regionalliga-Partien geriet die Karriere im Sommer 2023 ins Stocken. Nach einem glücklosen Engagement bei Niederrhein-Oberligist TVD Velbert ging er im Winter zurück zum damaligen Ligarivalen nach Homberg. Auch der Wechsel im Winter 2024/25 nach einem vereinslosen Halbjahr zu Regionalligist Türkspor Dortmund entpuppte sich bekanntlich als Flop, da sich der Verein vom Spielbetrieb zurückzog.

Beim KFC Uerdingen stand der von den Niederrhein-Kollegen als Schlüsselspieler gehandelte Neuzugang zu Beginn der laufenden Saison stets in der Startelf. Doch auch da gab es einen "Bruch", so dass er seit Anfang Oktober kein Spiel mehr absolviert hat.