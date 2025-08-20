KFC Uerdingen: Der finale Kadercheck zur Saison 2025/26

Mit dem Beginn der Oberliga-Saison 2025/26 richtet sich der Blick beim KFC Uerdingen auch auf die Kaderzusammenstellung. Nach einer intensiven Vorbereitung und mehreren Neuzugängen steht nun fest, mit welchen Spielern Trainer Julian Stöhr final in die Spielzeit geht. Während die Offensivabteilung vielversprechende Qualität und Breite bietet, zeigen sich im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung in der Breite noch offene Baustellen. Wir haben den Kader des KFC Uerdingen analysiert – von den Torhütern bis zum Sturm.

Rafael Hester (31) – Routiniert mit 135 Oberliga-Einsätzen. Auf der Linie stark, im Aufbauspiel in der Vorbereitung mit leichten Schwächen. Duell mit Holzum um die Stammrolle.

Fazit: Im Tor deutet sich ein spannendes Duell zwischen Holzum und Hester um den Stammplatz an. Während Holzum mit seiner Präsenz und seinem Spielaufbau in der Vorbereitung punktete, überzeugt Hester vor allem bisher mit seiner Erfahrung und seinen Leistungen auf der Linie. Koch ist die klare Nummer drei und wird behutsam an den Seniorenbereich herangeführt. Insgesamt ist die Torwartposition stark besetzt und für die Saison gerüstet.

Verteidigung

Innenverteidigung:

Anthony Oscasindas (21) – Talentierter Neuzugang aus Baumberg, souverän in Test- und Pflichtspielen. Stammspieler.





Seongsun You (25) – Erfahrener Oberliga-Verteidiger, verlässlich. Neben Oscasindas gesetzt.





Dominik Burghard (21) – Junge Rotationsoption, solide, aber (noch) kein Stammspielerformat.





Außenverteidigung:

Jan Bachmann (24) – Links gesetzt, über 100 Oberliga-Spiele, zweikampfstark, defensiv solide.





Kingsley Marcinek (23) – Rechts gesetzt, offensivfreudig, Schlüsselspieler.





Malcom Scheibner (20) – Wenig Profierfahrung, Rotationsoption.





Pierre Rogasik (19) – Kommt aus der RWE-Jugend, flexibel, gute Testspielleistungen, aber noch kein Stammspieler.





Fazit: In der Verteidigung sind die Stammplätze stand jetzt klar verteilt. Oscasindas und You bilden ein stabiles Innenverteidiger-Duo, während Bachmann und Marcinek auf den Außenbahnen gesetzt sind. Dahinter stehen mit Burghard, Scheibner und Rogasik junge und talentierte, aber unerfahrene Spieler bereit. Gerade in der Breite könnte es im Laufe der Saison aber hier Probleme geben, wenn Ausfälle kompensiert werden müssen.

Mittelfeld

Defensiv (6er):

Ole Päffgen (28, Kapitän) – Eigentlich Innen- oder Außenverteidiger, muss auf der Sechs aushelfen. Führungsfigur und Kapitän, zweikampfstark.





Maximilian Dimitrijevski (19) – Unerfahren, solide Vorbereitung.





Nedzhib Hadzha (20) – Kommt aus der Schalke-Jugend, reiner Sechser, noch ohne richtige Profierfahrung.





Dave Fotso Youmssi (19) – Technisch stark, aber unerfahren.





Zentrum/Außen:

Mohamed Yassin Benslaiman (24) – Kreativer Motor, spielentscheidend, konnte seine gezeigten Qualitäten aber noch nicht zeigen.





Adam Tolba (20) – Rückkehrer, bringt Regionalliga-Qualität, flexibel (OM/LA).





Noah Tomson (21) – Flexibel, ZM/OM, auch LA möglich. Solide Backup-Option





Flügel:

Yasin-Cemal Kaya (25) – Linksaußen gesetzt, Regionalliga-Erfahrung, einer der stärksten Spieler des Kaders in der Vorbereitung.





Alexander Lipinski (29) – Rechtsaußen gesetzt, Fanliebling, erfahren, spielintelligent, aber oft auch Probleme in der Verarbeitung von möglichen Chancen.





Mustafa Doganci (18) – Talent aus der eigenen Jugend, braucht Zeit.





Fazit: Offensiv bringt das Mittelfeld auf dem Papier viel Qualität und Kreativität mit. Spieler wie Kaya, Lipinski und Benslaiman können durchaus Spiele entscheiden und werden von flexiblen Optionen wie Tolba und Tomson ergänzt. Sorgen bereitet jedoch das defensive Mittelfeld: Hier fehlen Erfahrung und Abgeklärtheit, sodass Kapitän Päffgen in eine Rolle schlüpfen muss, die nicht seine Paradeposition ist. Ohne Verstärkung könnte diese Position zur Schwachstelle werden.

Sturm

Etienne-Noel Reck (20) – Talentiert, bisher Stammspieler, muss sich gegen Kalonji behaupten.





Ephraim Kalonji (22) – Neuzugang aus Düren, Regionalliga-Format, bringt Qualität und Torgefahr.





Derick Gyamfi (18) – Perspektivspieler, gute Ansätze, aber noch roh.





Fazit: Im Angriff hat der KFC drei unterschiedliche Optionen. Kalonji bringt mit seiner Regionalliga-Erfahrung sofortige Qualität und ist dazu auch noch relativ jung, Reck gilt als entwicklungsfähiger Stammspieler der Zukunft, und Gyamfi ist als Joker eine spannende, wenn auch noch unerfahrene Alternative. Der Sturm ist damit für die Oberliga vielseitig und ausreichend breit besetzt.

Gesamtfazit

Die genauere Betrachtung des Kaders zeigt, dass der KFC mit einer starken Torhüter-Besetzung und viel Qualität auf dem Papier in der Offensive punkten kann. Mit Spielern wie Kaya, Lipinski, Benslaiman und Neuzugang Kalonji verfügt das Team über Akteure, die Spiele durchaus positiv entscheiden können. Auf der anderen Seite offenbart der Kader vorallem hinten Schwachstellen: Im defensiven Mittelfeld fehlt noch eine weitere starke Option, und auch in der Innenverteidigung ist die personelle Breite sehr dünn. Ein erfahrener Sechser könnte beide Probleme auf einen Schlag lösen – Päffgen könnte in die Innenverteidigung zurückkehren, während die Doppelsechs durch einen starken Neuzugang Stabilität erhalten würde. Insgesamt wirkt der KFC konkurrenzfähig, muss aber die Schwachpunkte in der Defensive am besten adressieren, um die Saisonziele nicht zu gefährden.

Jetzt anhören - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.