SV Schermbeck holt Top-Offensivmann aus der Regionalliga zurück

Tolga Özdemir wechselte im Sommer 2021 nach langjähriger Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum zum SV Schermbeck. Natürlich wurde das Talent auf Anhieb Stammspieler und kam in zwei Jahren zu 59 Einsätzen mit 28 Toren. Danach folgten zwei Regionalliga-Aufstiege mit den Sportfreunden Lotte (2023/24) und dem VfL Bochum II (2024/25). Mit dem VfL ging er im Sommer hoch in die Regionalliga West, war aber in der Hinrunde überwiegend nur Bankdrücker. Es reichte lediglich zu acht Kurzeinsätzen. Nun folgt zur Rückrunde die Rückkehr zum SV Schermbeck.

"Tolga ist ein abschlussstarker, zielstrebiger Stürmer, der perfekt zu uns passt und uns sofort weiterhelfen wird. Ich freue mich natürlich sehr, dass es uns gelungen ist, Tolga zu einer Rückkehr zu bewegen. Er kennt auch noch einige Jungs aus der Mannschaft und passt perfekt zu unserer fußballerischen Philosophie. Tolga ist der erste Baustein für eine erfolgreiche Rückrunde", erklärt der Sportliche Leiter Markus Falkenstein gegenüber dem "RevierSport".

Trainer Engin Yavuzaslan zeigt sich in der Lokalpresse "NRZ" glücklich: „Das war ein absoluter Wunschtransfer von mir. Der Mann weiß, wo das Tor steht, weshalb ich mich bei allen Beteiligten für die Verpflichtung bedanken muss. Das ist so etwas wie ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.”

Weitere Verstärkungen sollen folgen, insbesondere für den Offensivbereich. Dort hat es in der bisherigen Hinrunde gehapert. Lediglich 19 Tore stehen nach 16 Spielen zu Buche, so dass der SVS auf dem drittenletzten Rang rangiert. Am Sonntag geht es für Schermbeck zum überaus wichtigen Kellerduell bei Schlusslicht TuS Ennepetal.