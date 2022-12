SV RW Deuten: Trainerduo bekommt Vertrauen trotz ungewisser Zukunft Der abstiegsgefährdete Staffel 1-Westfalenligist SV RW Deuten setzt auch in sportlich schwierigen Zeiten auf Konstanz.

Falkenstein und Swiatkowski begannen ihre Arbeit am Bahndamm zur Saison 2020/21, nachdem ihr Vorgänger Frank Frye das Team zum Aufstieg in die Westfalenliga geführt hatte. Die erste Westfalenliga-Saison des Vereinshistorie endete auf Platz 7. Nach sieben Spieltagen wurde die Spielzeit allerdings coronabedingt abgebrochen. Auch in der zweiten Westfalenliga-Saison erreichte das Team den 7. Platz.



In der aktuellen Saison 2022/23 kämpft die Mannschaft nach dem Wechsel aus der Staffel 2 in die Staffel 1 um den Klassenerhalt. Das Trainerteam ist optimistisch, den Klassenerhalt mit der Mannschaft zu schaffen. Die Verträge der Trainer gelten ligaunabhängig.



Einen Wermutstropfen gibt es allerdings zu verkünden: Aufgrund einer Hüft-Operation fällt Falkenstein mindestens drei Monate aus. Ersatz hat der Sportliche Leiter, Mathias Deckers, in Marco Jedlicka gefunden. Jedlicka trainierte zuletzt den VfB Hüls. Als Spieler sammelte er Spielzeit bei der SG Wattenscheid, der TSG Dülmen, dem SC Preußen Münster und dem VfB Hüls. Für die SG Wattenscheid 09 bestritt er ein Spiel in der 2. Bundesliga. Hinzu kommen drei Spiele im DFB-Pokal.