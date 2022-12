SV Pullach holt den dritten Neuzugang: Lelleck kommt aus Gilching Kreuzbandriss schreckt Liedl nicht ab

„Nach einem Kreuzbandriss war er ein halbes Jahr in der Aufbauphase, aber er kann jetzt in der Vorbereitung sofort anfangen“, erklärt Theo Liedl, Sportlicher Leiter des SVP. Immerhin sammelte Lelleck in dieser Saison schon Spielpraxis in Gilchings Reserve. Für Liedl ist die Spielersuche damit noch nicht abgeschlossen: „Ich bin weiter dran.“