SV Obersäckingen verpflichtet Quartett vom FC Wallbach

Der SV Obersäckingen hat sich in der Winterpause mit vier Akteuren aus der Kreisliga A verstärkt. Wie der B-Kreisligist mitteilte, wechselt ein Quartett des FC Wallbach zum SVO. Mit Dan Stengritt kehrt ein Spieler nach Obersäckingen zurück, der in der Bezirksliga jahrelang zu den Wallbacher Stützen zählte. Die Qualität des 35 Jahre alten Mittelfeldspielers unterstreicht auch seine diesjährige Statistik: Mit vier Toren und vier Vorlagen aus neun Spielen ist Stengritt drittbester Scorer des FCW.

Zudem vereint der SVO die Wehrle-Brüder: War Torhüter Florian bereits im Sommer aus Wallbach gekommen, folgen ihm in der Winterpause nun Manuel und Matthias Wehrle nach Obersäckingen. Mittelfeldspieler Manuel Wehrle kam seit 2014 regelmäßig in beiden FCW-Mannschaften zum Einsatz, Verteidiger Matthias Wehrle vornehmlich in der Reserve, ehe die beiden Brüder in der vergangenen Bezirksliga-Runde zum Stamm der ersten Mannschaft zählten.