SV Lohkamp holt Torwart Maximilian Sieg Der SV Lohkamp treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran. Mit Maximilian Sieg kommt ein junger Torwart vom FC Teutonia 05 Ottensen. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Torhüter Max Sieg. – Foto: Marcus Sellhorn

Der SV Lohkamp hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Maximilian Sieg wechselt vom FC Teutonia 05 Ottensen an den Furtweg und verstärkt künftig das Torwartteam. Der 21-Jährige gehörte zuletzt zum Kader des Oberligisten und sammelte zuvor unter anderem Spielpraxis beim Eimsbütteler TV II.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für Lohkamp ist es der nächste Baustein in einer Kaderplanung, die klar auf die neue Saison ausgerichtet ist. Der Verein hatte bereits deutlich formuliert, in der Spielzeit 2026/27 um den Aufstieg spielen zu wollen. Dafür soll der Kader nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite an Qualität gewinnen.

Konkurrenzkampf im Tor Sieg wird vom Verein als junger und ehrgeiziger Keeper beschrieben, der sich sportlich weiterentwickeln möchte. Genau dieses Profil passt zum Weg, den Lohkamp eingeschlagen hat. Der Klub sucht Spieler, die Qualität mitbringen, aber auch bereit sind, sich in einem ambitionierten Umfeld durchzusetzen. Gerade auf der Torwartposition ist Konkurrenzkampf wichtig. Mit Sieg bekommt Lohkamp einen Schlussmann dazu, der aus einem höherklassigen Umfeld kommt und nun am Furtweg den nächsten Schritt machen will. Seine Station bei Teutonia 05 zeigt, dass er bereits Einblicke in ein Oberliga-Umfeld bekommen hat, während die Zeit bei Eimsbüttel II zusätzliche Spielpraxis im Herrenbereich brachte.