SV Lohkamp holt Torwart Maximilian Sieg

Der SV Lohkamp hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Maximilian Sieg wechselt vom FC Teutonia 05 Ottensen an den Furtweg und verstärkt künftig das Torwartteam. Der 21-Jährige gehörte zuletzt zum Kader des Oberligisten und sammelte zuvor unter anderem Spielpraxis beim Eimsbütteler TV II.
Für Lohkamp ist es der nächste Baustein in einer Kaderplanung, die klar auf die neue Saison ausgerichtet ist. Der Verein hatte bereits deutlich formuliert, in der Spielzeit 2026/27 um den Aufstieg spielen zu wollen. Dafür soll der Kader nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite an Qualität gewinnen.
Sieg wird vom Verein als junger und ehrgeiziger Keeper beschrieben, der sich sportlich weiterentwickeln möchte. Genau dieses Profil passt zum Weg, den Lohkamp eingeschlagen hat. Der Klub sucht Spieler, die Qualität mitbringen, aber auch bereit sind, sich in einem ambitionierten Umfeld durchzusetzen.
Gerade auf der Torwartposition ist Konkurrenzkampf wichtig. Mit Sieg bekommt Lohkamp einen Schlussmann dazu, der aus einem höherklassigen Umfeld kommt und nun am Furtweg den nächsten Schritt machen will. Seine Station bei Teutonia 05 zeigt, dass er bereits Einblicke in ein Oberliga-Umfeld bekommen hat, während die Zeit bei Eimsbüttel II zusätzliche Spielpraxis im Herrenbereich brachte.
Der Transfer passt zur bisherigen Marschrichtung des Vereins. Nach der Verpflichtung von Muhammed Güner von HSV Barmbek-Uhlenhorst legt Lohkamp nun im Tor nach. Der Klub macht damit früh deutlich, dass die Aufstiegsambitionen nicht nur ausgesprochen, sondern auch durch konkrete Kaderentscheidungen unterlegt werden sollen.
Der SV Lohkamp formuliert selbst klar, worauf es ankommen soll: Qualität, Konkurrenzkampf und Spieler, die sich mit dem Verein identifizieren. Sieg soll genau diese Mischung mitbringen und dem Torwartteam zusätzliche Stabilität geben.
Für den 21-Jährigen beginnt damit ein neues Kapitel. Für Lohkamp ist seine Verpflichtung ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer Mannschaft, die in der kommenden Saison im oberen Bereich mitspielen will - und dafür möglichst auf allen Positionen stärker aufgestellt sein soll.
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