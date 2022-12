SV Hinterzarten will mit einem Derbysieg in die Pause Am letzten Spieltag vor der Winterpause hat der Aufsteiger den FC Löffingen zu Gast. Trainer Nurhan Ardiclik tippt den Spieltag.

Im Vorjahr trennten die beiden Mannschaften zu dieser Jahreszeit noch zwei Spielklassen – nun steht der SV Hinterzarten mit Trainer Nurhan Ardiclik in der Bezirksliga satte elf Plätze und zwölf Punkte vor den Löffingern. Dennoch erwartet Nurhan Ardiclik, der für die Badische Zeitung den 18. Spieltag tippt, ein umkämpftes Duell. "Es geht für uns um den Ligaerhalt und darum, dass wir bereit sind weiter viel zu investieren. Das wollen wir am Samstag noch einmal aufzeigen", sagt Nurhan Ardiclik vor dem Derby gegen den FC Löffingen. 26 Zähler sammelte seine Elf bisher – eine sehr ordentliche Bilanz für einen Aufsteiger. Lediglich an Kleinigkeiten gilt es weiter zu feilen, verfrühte Zufriedenheit soll nicht einkehren. "Ab und zu fehlte uns doch die Erfahrung, so haben wir durch viele eigene kleine Fehler Spiele aus Hand gegeben, in denen wir nicht das schlechtere Team waren", so Ardiclik.



In diese Rubrik reiht sich das Spiel gegen den SV Geisingen nicht ein. Bei der 0:4-Niederlage beim Tabellenführer war der SV Hinterzarten in der Vorwoche chancenlos. Umso mehr möchte die Ardiclik-Elf im abschließenden Spiel des Kalenderjahres noch einmal ihren Status als gute Bezirksligamannschaft untermauern. "Das Spiel gegen Geisingen war unsere einzige klare Niederlage. Jetzt wollen wir nochmal zeigen, dass wir in die Liga gehören und hier genau richtig sind", so Ardiclik, der von seiner Elf einen guten Jahresausstand fordert. Das erste Halbjahr im Bezirksoberhaus sieht Ardiclik dabei durchweg positiv: "Eine tolle Liga mit schönen und spannenden Spielen." Den 18. und ersten Rückrundenspieltag tippt der Aufstiegstrainer des SV Hinterzarten wie folgt:







FC Hochemmingen – SG Marbach/Rietheim. "Auf dem schwer bespielbaren Platz in Hochemmingen wird es für die Gäste sicher nicht einfach. Eventuell kommen zudem Ausfälle durch gesperrte Spieler dazu. Ich tippe ein 1:1."



FC 07 Furtwangen – SG Eintracht Neukirch-Gütenbach. "Furtwangen will sicher seine Revanche für das Hinspiel. Ich denke, dass den Gastgebern das auch knapp gelingen wird. Ich tippe daher auf einen 2:1-Heimsieg."



FV Tennenbronn – FC Schonach. "Der FV Tennenbronn steht nach den letzten Wochen doch etwas unter Zugzwang und muss punkten. Ich denke, dass den Gastgebern ein umkämpfter 1:0-Heimsieg auch gelingen wird."



SV Hinterzarten – FC Löffingen. "Wir freuen uns auf das Derby. Es wird sicher einiges los sein. Wir wollen mit einem positiven Erlebnis in die Pause. Bei dem aktuellen Wetter sollte es meinen Spielern sicher nicht schwerfallen von Beginn an heiß zu sein. Ein Ergebnis möchte ich nicht tippen."



SG Riedöschingen/Hondingen – SV Geisingen. "Geisingen bleibt für mich der Topfavorit in der Liga. Ich denke nicht, dass es für die Gastgeber was zu holen gibt und tippe auf ein 0:2."



SV Hölzlebruck – DJK Villingen. "Der SV Hölzlebruck steht nach der Niederlage aus der Vorwoche gegen Löffingen unter Zugzwang. Doch die DJK Villingen hat etwas Aufwind nach dem Trainerwechsel. Ich vermute daher ein 1:1."



SV Aasen – FC Pfaffenweiler. "Hier könnte die Heimstärke des SV Aasen den Unterschied ausmachen. Die Gäste sind sicher ein Anwärter auf den Aufstieg. Ich tippe dennoch auf einen 2:1-Heimsieg."



FC Bräunlingen – TuS Bonndorf. "Bonndorf hat aktuell einen Lauf. Bräunlingen hingegen ist in ähnlicher Lage wie wir und muss punkten. Für mich ist das ein typisches 0:0-Spiel."



SG Riedböhringen/Nützen – FV Möhringen. "Der FV Möhringen hat eine sehr gute Mannschaft und kommt zudem auf schwer bespielbaren Plätzen gut zurecht. Sie haben im Winter ja selbst so einen. Ich tippe auf ein 1:3."