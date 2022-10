SV Haisterkirch siegt souverän

Eine Woche nach der kuriosen Niederlage bei der FG 2010 WRZ zeigt sich der SV Haisterkirch am Sonntag sichtlich erholt und besiegt den Mitkonkurrenten SV Wolfegg souverän mit 5-1.

"Das WRZ Spielt nagte noch ein paar Tage an uns, wir haben dann aber in der Woche gut und intensiv trainiert" so Trainer Sven Sürgand. "Jeder im Kader war gallig und topmotiviert auf das Spiel - ich denke das konnte man sehen".

Der SV Haisterkirch erwischte einen Auftakt nach Maß. Nach einem bereits geklärten Eckball überköpfte Johannes Schuschkewitz die gesamte Wolfegger Abwehr und brachte seinen Bruder Jakob blank vor Torspieler Sebastian Haibel in Szene. Für Torjäger Schuschkewitz war der Torabschluss dann reine Routine.

Die Partie blieb trotz dem Rückstand die nächsten 20 Minuten völlig ausgeglichen. Beide Torspieler konnten sich immer wieder mit Paraden ins Szene setzen oder Abschlüsse verfehlten nur hauchdünn die Gehäuse.

Nach einer guten halben Stunde war es erneut Jakob Schuschkewitz, der sein Team zum Jubeln brachte. Der SVH erkämpfte sich im Mittelfeld durch gewilltes Gegenpressing den Ball, Kevin Matt fand die Schnittstelle in die gegnerische Innenverteidigung und schickte den Torschützen auf Reisen, der Haibel umkurvte und auf 2-0 erhöhte.

Wolfegg schüttelte sich kurz und drängte vehement auf den Anschluss, den Jermias Geyer kurz vor dem Pausenpfiff erzielte.

Jeder SVH Anhänger stellte sich nun die Frage, mit welcher Körpersprache Ihr Team aus der Kabine kam. 3 mal wurde in dieser Saison bereits eine Führung zur Halbzeit hergeschenkt.