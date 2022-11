SV Grafenhausen und SC Orschweier punkten bei den Spitzenteams Dass den beiden Kellerkindern jeweils ein Remis bei den Spitzenteams gelingt, damit hatte vor dem Spieltag wohl niemand gerechnet

"Alles andere als ein Sieg von Steinach wäre eine Überraschung", sagte SVG-Sportvorstand Jens Wagner vor der Partie. Umso stolzer war er über den Punkt der Grafenhausener nach dem 1:1 (0:1) beim SV Steinach. Und im Nachhinein musste sich die Mannschaft sogar die Frage stellen, ob nicht sogar drei Punkte drin gewesen wären. "Normalerweise spricht man vom goldenen Oktober, wir erleben jetzt vielleicht den goldenen November", sagte Wagner am Montagvormittag. Kämpferisch habe die Mannschaft eine top Leistung abgeliefert. "Wir haben jetzt gerade eine kleine Miniserie." Nach dem Ausgleich der Steinacher mussten die Grafenhausener zwar zehn brenzlige Minuten überstehen, SVG-Keeper Rudolf Kanz zeigte sich aber in überragender Form und wehrte alles ab.



Und wenn Kanz mal geschlagen war, dann "sprang ihm der Pfosten zur Hilfe" (Wagner). Ein wichtiger Punkt für die Moral sei es, denn die "Jungs merken jetzt, dass sie mit allen Teams mithalten können, wenn sie alles reinhauen und kämpfen", sagte Wagner.



Ein Zitat, das Umit Sen Spielertrainer des Tabellenschlusslichtes SC Orschweier, nach dem 2:2 beim SC Lahr II auch für seine Mannschaft konstatierte. "Wir lagen zur Pause 0:2 zurück, haben dann etwas umgestellt und sind zurückgekommen." Alexis Charles Marolany (66./FE) und Jakob Schmidt (74.) trafen für die Orschweierer. Gegen Ende hätte der SCO sogar noch den Siegtreffer erzielen können. "Es ist schwierig zu sagen, freue ich mich über den einen Punkt, der uns in der Tabelle noch nicht wirklich weiterhilft, oder bin ich traurig über die verpassten drei Zähler", so Sen. Er entschied sich für ersteres. "So langsam kommen wir in einen Flow, jetzt müssen nur die Ergebnisse in den kommenden Wochen passen", sagte Sen.



Dreifach punkten konnte der SC Kuhbach-Reichenbach im Duell der Aufsteiger gegen den FV Dinglingen. 4:1 (1:0) hieß es am Ende für das Team von Stephan Schmidt. Vielleicht auch der Start einer kleinen Serie, nachdem die Kuhbacher bereits am Feiertag einen Dreier gegen den SV Mühlenbach eingefahren hatten.



Nicht nutzen konnte der FV Ettenheim den Patzer des SV Steinach. Beim VfR Hornberg kassierte die Mannschaft von Patrick Walz eine 3:5 (2:2)-Niederlage und rutschte damit auf den dritten Rang ab. In der Staffel Nord musste die SG Nonnenweier-Allmannsweier mit einer 1:2 (0:2)-Niederlage in Diersheim hinnehmen.