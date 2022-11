SV Gottenheim bezwingt den FC Weisweil und ist gewappnet Der Erste vom Tuniberg empfängt am Sonntag den Zweiten aus Zähringen

Weisweils Trainer Daniel Reisle hatte für seine Elf eine sehr defensive Aufstellung gewählt, immerhin fehlten auch fünf Stammspielerinnen. Wie soll der SVG diese Abwehr in Verlegenheit bringen? Diese Frage beantwortete Weisweils Torhüterin Marie Mößner, die übermotiviert zwei Mal eine der SVG-Stürmerinnen, in beiden Fällen Diana Reinke, foulte. Elisa Brenn (5.) und Ronja Gottschling (9.) erledigten die Aufgaben vom Punkt zuverlässig. Es dauerte dann bis zur 17. Minute, bis sich der SVG die nächste Chance erarbeitete. Die gelungene Hereingabe über links wurde per Kopf knapp am linke Pfosten vorbei gesetzt. Einige Minuten später fasste sich Michaela Seifritz ein Herz, zog aus der Distanz ab, doch das Spielgerät ging wenige Zentimeter links am Pfosten vorbei. Ein Eckball wird im Ablauf perfekt von Milena Bühler angepeilt und mit dem Kopf im Netz untergebracht, 3:0. Der nächste Schlag erfolgte sofort. Elisa Brenn köpft den Ball zu Julia Meyer, die mit ihrem Pass für Diana Reinke auflegt, welche zum 4:0 (35.) vollendet. Ein diagonal vor das Tor gespielter Ball (40.) überrascht dann sowohl Vanessa Ziegler und Lena Dägele, die das Leder ins Aus lassen. Einen Distanzschuss von Ziegler nur eine Minute später, lenkt Marie Mößner an die Latte. Elisa Brenn stoppt dann freundschaftlich für Julia Meyer den Ball, den diese dann zum Schlusspunkt der ersten Halbzeit ins Tor (45.+2) schießt.

Beim 5:0 für die Tunibergerinnen zur Halbzeit sollte es am Ende bleiben. Dem SVG-Spiel fehlte die Flexibilität und Laufbereitschaft, zumal Weisweil nun sicherlich keine Angst mehr hatte zu verlieren, und mutiger sowie frecher aufspielte. Von Gottenheim fielen zunächst nur die Wechsel auf und Aylin Schäfer prüfte aus der Distanz nach 59 Minuten zum ersten Mal Leonie Landmann im Tor, die damit keinerlei Problem hatte. Dann packte die SVG-Akteurinnen doch noch einmal der Ehrgeiz. Julia Meyer blieb erfolglos vor dem Tor (60.). Den Eckball von Jana Werz setzte Ronja Gottschling (61.) am zweiten Pfosten knapp an diesem und dem Tor vorbei. Aus viereinhalb Metern zieht dann Julia Meyer ab (67.) und trifft den Brustkorb von Marie Mößner, die knapp zwei Meter vor ihrem Tor steht. Die Weisweiler Torhüterin hatte sich bis dahin mehrfach ausgezeichnet und tat dies auch bis zum Schluss weiterhin. Jana Werz, Lorain Schmidt und weitere SVG-Spielerinnen vergeben ihre Möglichkeiten, womit es beim 5:0-Sieg bleibt.

Gut vorbereitet geht es jetzt in die Woche des Spitzenspiels. Die Elf vom Trainergespann Larissa Hummel und Tom Brockhöft rangiert mit acht Siegen und 24 Punkten und 8 Toren auf Platz eins. Mit einem Spiel weniger, 21 Punkten und 22:6 Toren, liegt Alem. Freiburg-Zähringen auf Rang zwei. Im Stadion an der Buchheimer Straße in Gottenheim treffen die beiden Teams am Sonntag, 13. November, ab 13 Uhr aufeinander. Beide Teams mussten am Ende der vergangenen Saison aus der Oberliga absteigen und somit geht es jetzt um die Vorentscheidung in Sachen Herbstmeisterschaft. Wer sich für den direkten Vergleich eine bessere Ausgangsposition geschaffen hat, wird sich nach Spielende zeigen.

Tore: 0:1 Elisa Brenn (5., Foulelfmeter), 0:2 Ronja Gottschling (9., Foulelfmeter), 0:3 Milena Bühler (32.), 0:4 Diana Reinke (35.), 0:5 Julia Meyer (45.+2)

FC Weisweil: Marie Mößner, Elena Striegel, Victoria Fischer (Miriam Luksch, 83.), Anna Gendron (Marlene Lamm, 78.), Jola Hoffert, Marina Dinger, Helen Richert, Nele-Amelie Klosa, Beatrice Schadt, Kathrin Ehret, Aylin Schäfer.