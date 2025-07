SV Dessau 05 begrüßt zwei weitere Neuzugänge für die Offensive

Mit der Verpflichtung von Marcio Pälchen ist den Nullfünfern dabei ein kleiner Coup gelungen. Für den VfL Halle 96 und den FC Hansa Rostock II lief der frühere Junior des Halleschen FC schon in der Oberliga auf. Für den BSV Halle-Ammendorf verbuchte der 23-Jährige in den vergangenen beiden Verbandsliga-Saisons ingesamt 31 Scorerpunkte. Zum Spielerprofil:

Ebenfalls neu in Dessau ist Anatoliy Savriy. Der 19-jährige Ukrainer kommt wie Biriuk vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen und habe "durch Tempo, Vielseitigkeit und Power" überzeugt, heiß es in der Vorstellung der Nullfünfer. "Er bringt alles mit, was uns helfen kann - Schnelligkeit, Durchsetzungsvermögen, Fleiß und Ehrgeiz", erklärte Mitsis zum flexiblen Offensivspieler. "Wir möchten ihm helfen, dass er sich weiterentwickeln kann", so Mitsis. Savriy setzt dabei vor allem auf eines: "Ich erhoffe mir mehr Spielzeit und dadurch möchte ich mich weiterentwickeln und dem Team helfen." Zum Spielerprofil:

>> Anatoliy Savriy.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!