Routinier für Dessau 05: "Ein Spieler mit Qualität und Vielseitigkeit"

Vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen wechselt Viacheslav Biriuk zu den Nullfünfern. Der 29-Jährige lief bereits zwischen 2018 und 2020 für BiWo im Oberhaus von Sachsen-Anhalt auf und war im Frühjahr an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt . Nach vier Scorerpunkten in 15 Verbandsliga-Einsätzen zieht es den Ukrainer mit dem Rufnamen "Klaus" nun nach Dessau. Zum Spielerprofil:

"Er ist ein Spieler mit Qualität und Vielseitigkeit, er kann eine wichtige Rolle für uns spielen und wir sind froh, dass er Teil unseres Teams ist", sagte 05-Coach Dimitrios Mitsis über die neue Option im Offensivbereich. Beim SV Dessau 05 will sich Biriuk in die Stammformation spielen: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin sehr motiviert, alles zu geben und viele Spiele zu machen", so der 29-Jährige.