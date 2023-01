SV Brackel: Rückkehr des 33-Tore-Sturms für die Mission Klassenerhalt In der Landesliga 3 muss der SV Brackel 06 nach zehn erfolgreichen Jahren - u. a. mit dem zwischenzeitlichen Aufstieg in die Westfalenliga - um den Klassenerhalt bangen.

Bei neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer brauchen die Dortmunder eine sehr starke Rückrunde, um den Abstieg in die Bezirksliga zu vermeiden, in der der Verein mit Ausnahme der Saison 2000/01 zuvor von 1981 bis 2013 aktiv war.

Vorbild dürfte Firtinaspor Herne sein, dem in der Vorsaison dank des Kaderumbruchs im Winter ein ähnliches Kunststück gelang und das "Unmögliche möglich machte". Auch Brackel hat groß an der Personalschraube gedreht und möchte nichts unversucht lassen. „Wir wollen unbedingt in der Landesliga bleiben. Wir geben uns hier nicht kampflos geschlagen“, sagte der Vorsitzende Olaf Schäfer gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".

Gesagt, getan, inzwischen sind neun Winterzugänge präsentiert worden. In erster Linie dürfte die Wiedervereinigung des letztjährigen Torjäger-Duos William Valenti (12 Tore) und Patrick Sacher (21 Tore) Hoffnung machen. Der 20-jährige Valenti kehrt nach einem halben Jahr vom Westfalenligisten FC Brünninghausen zurück, wo er es immerhin zu zwölf Einsätzen und zwei Toren brachte. Sechs Male stand der junge Stürmer in der Startelf. Der 25-jährige Sacher, der schon für den FC Brünninghausen und der Holzwickeder SC in der Oberliga aufgelaufen ist, war zuletzt studienbedingt in den USA und steht nun wieder zur Verfügung. Auch der letztjährige Stammspieler Jan Joppien stößt nach seinem Studium in Singapur wieder zum Team.