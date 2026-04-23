SV Börnsen ehrt langjährige Mitglieder und wählt Vorstand

Ehrungen für jahrzehntelange Treue
Im Mittelpunkt der Versammlung standen zunächst zahlreiche Ehrungen. Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Hendrik „Magic“ Meyer ausgezeichnet. Ebenfalls ein Vierteljahrhundert im Verein sind Lars Wamser, der bei der Veranstaltung nicht anwesend war.
Für beeindruckende 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Hanneliese Krüger und Inge Schmidt geehrt. Herausragend ist zudem die Vereinstreue von Peter Rath und Vereinslegende Lutz Maschuw, die dem SV Börnsen seit unglaublichen 75 Jahren angehören.
Vorsitzender Torben Meyer betonte: „Wir werden allen Jubilaren, die nicht anwesend sein konnten, natürlich im Nachgang ihre Urkunde und ein kleines Präsent zukommen lassen. Vielen Dank für eure jahrzehntelange Treue!“
Auch mehrere Mitglieder wurden für zehn Jahre Zugehörigkeit ausgezeichnet, darunter Patrick Steffens, Marcel Hamester, Wolfgang Voß, Niko Marx und Marcel Hinz.
Vorstand bestätigt und erweitert
Nach den Berichten aus den Abteilungen folgten die turnusmäßigen Wahlen. Torben Meyer wurde als 1. Vorsitzender ebenso im Amt bestätigt wie Marina Wolff als Schriftführerin - beide für weitere zwei Jahre. Zudem konnte eine lange vakante Position neu besetzt werden: Wolfgang Voß übernimmt künftig das Amt des 2. stellvertretenden Vorsitzenden.
Auch der erweiterte Vorstand wurde für das kommende Geschäftsjahr neu gewählt. Die Positionen im Überblick:
- Obmann 1. Herren: Bennet Ohrt
- Obmann 2. Herren: Christian Gorski
- Obmann 3. Herren: Niclas Strätker
- Schiedsrichter-Abteilungsleiter: Nikolas Dorfner
- Jugendleiter: Dennis Bahr
- Pressereferent: Hendrik Meyer
Klare Struktur für die Zukunft
Mit der Wiederwahl des Führungsteams und der Besetzung offener Positionen setzt der SV Börnsen auf Kontinuität und klare Strukturen. Gleichzeitig unterstreichen die zahlreichen Ehrungen die enge Verbundenheit vieler Mitglieder mit dem Verein - ein Fundament, auf dem auch in Zukunft aufgebaut werden soll.