SV Börnsen ehrt langjährige Mitglieder und wählt Vorstand

Ehrungen für jahrzehntelange Treue Im Mittelpunkt der Versammlung standen zunächst zahlreiche Ehrungen. Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Hendrik „Magic“ Meyer ausgezeichnet. Ebenfalls ein Vierteljahrhundert im Verein sind Lars Wamser, der bei der Veranstaltung nicht anwesend war. Für beeindruckende 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Hanneliese Krüger und Inge Schmidt geehrt. Herausragend ist zudem die Vereinstreue von Peter Rath und Vereinslegende Lutz Maschuw, die dem SV Börnsen seit unglaublichen 75 Jahren angehören.

Vorsitzender Torben Meyer betonte: „Wir werden allen Jubilaren, die nicht anwesend sein konnten, natürlich im Nachgang ihre Urkunde und ein kleines Präsent zukommen lassen. Vielen Dank für eure jahrzehntelange Treue!“ Auch mehrere Mitglieder wurden für zehn Jahre Zugehörigkeit ausgezeichnet, darunter Patrick Steffens, Marcel Hamester, Wolfgang Voß, Niko Marx und Marcel Hinz.