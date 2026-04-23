 2026-04-23T13:43:33.969Z

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SV Börnsen ehrt langjährige Mitglieder und wählt Vorstand

SV Börnsen ehrt Mitglieder für bis zu 75 Jahre Treue und bestätigt Vorstand um Torben Meyer - Wolfgang Voß neuer stellvertretender Vorsitzender.

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Gute Nachrichten vom SV Börnsen.
Gute Nachrichten vom SV Börnsen. – Foto: red/KI

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Beim SV Börnsen stand am Sonntag die Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024/25 auf dem Programm. In der Waldschule kamen Mitglieder und Verantwortliche zusammen, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken und personelle Weichen für die Zukunft zu stellen.

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Ehrungen für jahrzehntelange Treue

Im Mittelpunkt der Versammlung standen zunächst zahlreiche Ehrungen. Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Hendrik „Magic“ Meyer ausgezeichnet. Ebenfalls ein Vierteljahrhundert im Verein sind Lars Wamser, der bei der Veranstaltung nicht anwesend war.

Für beeindruckende 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Hanneliese Krüger und Inge Schmidt geehrt. Herausragend ist zudem die Vereinstreue von Peter Rath und Vereinslegende Lutz Maschuw, die dem SV Börnsen seit unglaublichen 75 Jahren angehören.

Vorsitzender Torben Meyer betonte: „Wir werden allen Jubilaren, die nicht anwesend sein konnten, natürlich im Nachgang ihre Urkunde und ein kleines Präsent zukommen lassen. Vielen Dank für eure jahrzehntelange Treue!“

Auch mehrere Mitglieder wurden für zehn Jahre Zugehörigkeit ausgezeichnet, darunter Patrick Steffens, Marcel Hamester, Wolfgang Voß, Niko Marx und Marcel Hinz.

Vorstand bestätigt und erweitert

Nach den Berichten aus den Abteilungen folgten die turnusmäßigen Wahlen. Torben Meyer wurde als 1. Vorsitzender ebenso im Amt bestätigt wie Marina Wolff als Schriftführerin - beide für weitere zwei Jahre. Zudem konnte eine lange vakante Position neu besetzt werden: Wolfgang Voß übernimmt künftig das Amt des 2. stellvertretenden Vorsitzenden.

Auch der erweiterte Vorstand wurde für das kommende Geschäftsjahr neu gewählt. Die Positionen im Überblick:

  • Obmann 1. Herren: Bennet Ohrt
  • Obmann 2. Herren: Christian Gorski
  • Obmann 3. Herren: Niclas Strätker
  • Schiedsrichter-Abteilungsleiter: Nikolas Dorfner
  • Jugendleiter: Dennis Bahr
  • Pressereferent: Hendrik Meyer

Klare Struktur für die Zukunft

Mit der Wiederwahl des Führungsteams und der Besetzung offener Positionen setzt der SV Börnsen auf Kontinuität und klare Strukturen. Gleichzeitig unterstreichen die zahlreichen Ehrungen die enge Verbundenheit vieler Mitglieder mit dem Verein - ein Fundament, auf dem auch in Zukunft aufgebaut werden soll.

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