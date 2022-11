– Foto: Andreas Santner

SV Betzenweiler: Bitteres Unentschieden auf der Alb SGM Schmiechtal/Alb – SV Betzenweiler 2:2 (1:1)

Bereits am Samstagabend war die Golubovic-Elf zu Gast beim Tabellenzweiten in Ingstetten. Unsere Jungs waren zwar von Beginn an ordentlich im Spiel, die offensiven Akzente in der Anfangsphase setzen jedoch die Hausherren.

Ein Kopfball in Folge eines Eckstoßes landete auf dem Querbalken. Gefährlich wurde die Gastgeber vor allem über ihre rechte Angriffsseite. Über jene setzten sie sich auch in Spielminute 17 durch, es folgte ein Querpass vor das SVB-Gehäuse, wo der SGM-Kapitän zum 1:0 einschoss. Im Anschluss hatte die Heimelf noch zwei weitere dicke Gelegenheiten, beides Mal landete das Leder allerdings knapp neben dem Tor. Mitte des ersten Durchgangs musste Coach Zoran Golubovic das erste Mal wechseln, Marius Löffler musste nach einem Zusammenstoß mit einer Platzwunde am Hinterkopf das Spielfeld verlassen. Es gab jedoch auch noch erfreuliche Nachrichten im ersten Abschnitt. Nach einem Pass in die Tiefe von Alexander Gresser nahm Dimitri Bärwald Fahrt auf und traf mit einem Flachschuss in die lange Ecke zum 1:1.



Mit Wiederanpfiff nahm der SVB das Zepter in die Hand und dominierte fortan die Partie. Lohn hierfür war der Führungstreffer zum 2:1 durch Timo Werkmann. Sein abgefälschter Schuss aus knapp 20 Metern landete in den Maschen. Dimitri Bärwald hatte kurze Zeit später nach einem Konter die Chance zum 3:1, scheiterte aber am Keeper. Im Anschluss rückte der ansonsten gut leitende Unparteiische in den Mittelpunkt. Nach Hereingabe von Elmar Locher traf Dimitri Bärwald zum 3:1, der Schiedsrichter entschied jedoch auf Abseits – eine sehr zweifelhafte Entscheidung. Zehn Minuten vor Spielende wertete er einen fairen Zweikampf als Foulspiel. Anstatt Einwurf für den SVB gab es Freistoß für die Gastgeber. Die folgende Freistoßflanke verlängerte SVB-Captain Thomas Traub unglücklich über den verdutzten Keeper Florian Kesenheimer hinweg ins eigene Tor zum 2:2. In einer wilden Schlussphase einer intensiven Partie spielten beide Teams auf Sieg. Die besseren Möglichkeiten hatte dabei die Golubovic-Elf, Timo Werkmann scheiterte aus kurzer Distanz. Zwei Minuten später hatte Cedric Lutz die Riesenchance auf den Siegtreffer als er allein auf den Torhüter marschierte, er das Leder allerdings am Gehäuse vorbei jagte.



So blieb es am Ende nach einer kämpferisch starken Leistung bei einer unglücklichen Punkteteilung.





Kader: Florian Kesenheimer, Dennis Hepp, Thomas Traub, Noah Schubert, Christoph Rief, Elmar Locher, Marius Löffler, Alexander Gresser, Rainer Neubrand, Dimitri Bärwald, Timo Werkmann, Cedric Lutz, Frank Neubrand, Florian Rebholz, Alexander Romme