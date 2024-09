SV Avenwedde ergibt sich der SpVg Beckum

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.30 Uhr

Austragungsort: Beckum

Wettbewerb: Landesliga Staffel 1

Spieltag: 5

Spielbericht: SpVg Beckum gegen SV Avenwedde 6:4 (3:3)

Beckum. Nach gerade einmal 12 Spielminuten erzielt Avni Kürsat Özmen den ersten Treffer und bringt die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor lässt nicht lange auf sich warten: Diesmal setzt Enes Güney den Ball ins Netz. Im Anschluss kommen die abgeschlagenen Avenwedder zum Zug: Lukas Öksüz trifft in der 23. Minute, gefolgt von Tim Manstein und Ugur Pamuk (27, 40). Es will den Avenweddern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Enes Güney trifft in der 45. Minute noch einmal, gefolgt von Sefai Colak und Avni Kürsat Özmen (66, 71). So einfach lassen sich die Avenwedder aber nicht abhängen. Patrick Plucinski versenkt den Ball in Minute 76 per Strafstoß.

Es steht 5:4 für die SpVg Beckum.

Beide Teams wechseln in den letzten Minuten nochmal aus. Koray Kocaman wird eingesetzt für Ali Ibraim und Albian Kokollari für Sefai Colak. Auf der Gastseite verlässt Nico Schürmann für Alexander Volke den Platz. Für die Hausherren lohnt sich die Aktion.

In der Nachspielzeit glückt es der SpVg Beckum dann noch einmal: Bei der letzten Gelegenheit kickt Koray Kocaman den Ball mit Erfolg hinter die gegnerische Linie und kann den Abstand zum 6:4 festigen. Damit ist der Triumph der Beckumer gesichert (91). Platz zehn gehört ihnen. Die Avenwedder rutschen auf Platz 13 ab.

Die Aufstellungen: SpVg Beckum - SV Avenwedde

SpVg Beckum: Louis Krieg (19), Benito Diehl (7), Daniel Artemiuk (5), Ismail Budak (18), Avni Kürsat Özmen (9), Naser Alahmad (2), Enes Güney (22), Daouda Sylla (4), Ali Ibraim (11), Paul-Lucas Lemberg (12), Sefai Colak (10)

SV Avenwedde: Nico Schürmann (9), Riek Jürgen Ehlers (30), Turgay Dundar (20), Levent Kaplan (23), Piet Hanhörster (22), Temel Hop (11), Ilja Nepke (27), Patrick Plucinski (24), Lukas Öksüz (19), Ugur Pamuk (10), Tim Manstein (16)

Schiedsrichter: Ole Richter (Datteln)

Assistent: Dominic Nosing

Assistent: Tim Szymczak



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.