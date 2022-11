SV Alemannia Waldalgesheim II macht die Herbstmeisterschaft perfekt

Am vergangenen Sonntag stand in der C-Klasse Mainz Bingen Gruppe West erneut ein Spitzenspiel auf dem Programm. Der VfL Frei-Weinheim II reiste als Tabellendritter nach Waldalgesheim. Der Tabellenführer, welcher lediglich einmal in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz ging, stellt zudem die treffsicherste Offensive (66 Tore) und hat zudem mit Wein und Heinen gleich zwei der drei gefährlichsten Torjäger (15 und 13 Tore) im Kader. Frei-Weinheim hingegen spielt eine wechselhafte Saison. Siege gegen eigentlich Topteams der Liga, wie die SpVgg Essenheim sind ebenso an der Tagesordnung wie unerklärliche Punktverluste, wie beispielsweise beim Unentschieden gegen Tabellenschlusslicht Kempten/Dietersheim.

Die Alemannia startete mit fünf Änderungen im Vergleich zum letzten Spiel in die Partie. Im Tor ersetzte Reichert den erkrankten Stammtorhüter Nimtz. Außerdem starteten Werner, Langfeld, Gräff und Neal anstelle von Mansfield, Brach, Kraft und Schmidt. Der VfL Trainer Danny Eich änderte im Vergleich zum 2:0 Sieg gegen die FSG Schwabenheim/Jugenheim/Partenheim lediglich auf zwei Positionen. Schlegel und Nhampule begannen statt Chmella und Zoogbaum.

In der Anfangsphase der Partie, welche bei herrlichem Fußballwetter vor etwas mehr als 60 Zuschauern stattfand, fanden beide Mannschaften nicht wirklich zu ihrem Spiel. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz, allerdings auch keine nennenswerte Torchance erspielt. Nach einer Balleroberung in der Hälfte des VfL wurde Kahriman in die Tiefe geschickt, flankte von der Grundlinie an den langen Pfosten, an welchem Wein das Leder per Kopf zum 1:0 versenkte (24‘). Die Gäste beschwerten sich nach dem Treffer, wegen eines vermeintlichen Foulspiels des Torschützen, da dieser bei seinem Kopfball seinen Gegenspieler mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen hatte. Der Pfiff des Schiedsrichters blieb aber aus. Nachdem es keine nennenswerten Aktionen im ersten Spielabschnitt gab, gingen beide Mannschaften mit diesem Spielstand in die Halbzeit. Der Tabellenführer konnte mit seinem Spiel noch nicht wirklich zufrieden sein. „Das beste an der ersten Halbzeit ist der Spielstand“ sagte Torhüter Reichert. Im zweiten Durchgang nahm der SVA eine taktische Änderung vor. Der glücklose Heinen ging ins Mittelfeld, dafür rutschte Wein in die Sturmspitze. Zunächst waren es die Gäste, die sich in den Spielbericht eintragen konnten. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld hielt Haddad den Kopf hin und erzielte seinen zwölften Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 (48‘). Allerdings hielt die Freude über den Ausgleich nicht lange an. Ein Ball in die Tiefe von Gräff, eine flache Hereingabe von Bettscheider, Tor durch Wein zum zweiten, der alte Abstand war nach wenigen Minuten wieder hergestellt (53‘). Jetzt begannen die zehn Minuten des Niklas Robin Wein, welcher zu diesem Zeitpunkt bereits zweimal getroffen hatte. Heinen holte sich den Ball in der eigenen Hälfte ab, spielte Wein am Sechzehner an, dieser ließ zwei Leute stehen und versenkte aus gut 16 Metern zum 3:1 (61‘). Der darauffolgende Anstoß wurde von Frei-Weinheim zurückgespielt, Waldalgesheim presste, Wein erobert den Ball und schweißt diesen ein (63‘). Ein lupenreiner Hattrick in zehn Spielminuten, es ist bereits sein Dritter in dieser Spielzeit. Zuvor gelang ihm dieses Kunstwerk bereits gegen den SC Moguntia Mainz und den SV Bingerbrück/Weiler. Der Tabellenführer nahm nun ein wenig das Tempo raus, das Spiel war entschieden. Reichenberger wechselte in der Folge dreimal, brachte Vallerius, Witzke und Hochstein und nahm dafür Werner, Kahriman und Wein vom Feld. Die Gäste standen nun tief in der eigenen Hälfte und sehnten sich dem Abpfiff entgegen. Waldalgesheim hatte allerdings noch Spaß am Spiel, Heinen hatte den Ball am Fuß, umkurvte zwei seiner Gegenspieler, steckte den Ball durch auf Neal welcher das 5:1 erzielte (81‘). Den Schlusspunkt setzte dann erneut Neal, nach einer Hereingabe von Gräff drückte er den Ball im zweiten Versuch über die Linie (87‘). Der SV Alemannia Waldalgesheim II ist damit pünktlich zum Ende der Hinrunde Herbstmeister der C-Klasse Mainz-Bingen Gruppe West. Die Feierstimmung der Alemannia wurde nach dem Spiel etwas getrübt. Offensichtlich hat sich während des Spiels eine oder mehrere Personen Zugang zu den Kabinen verschafft und diverse Wertgegenstände entwendet. Neben Bargeld fehlt vor allem auch ein Autoschlüssel. Sollte jemand in dieser Sache etwas mitbekommen haben, wenden sie sich bitte an die Alemannia oder die örtliche Polizei. Eine Anzeige wurde bereits erstattet.