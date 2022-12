SV 08 Westhausen mit besseren Nerven Vor 290 Zuschauern sicherte sich am Samstag in der Werratalhalle in Hildburghausen der Kreisoberligist vom SV 08 Westhausen den Sieger-Pott und Wanderpokal beim Sparkassen-Cup 2022.

Die Mannschaft von Trainer Toni Haschke setzte sich im Finale gegen die Landesklassenreserve des FSV Eintracht Hildburghausen erst im notwendigen Strafstoßschießen mit 6:3 durch. 2:2 Unentschieden stand es bei der Schlusssirene der regulären Spielzeit.

Den dritten Platz sicherte sich der SV 07 Häselrieth. Die Rand-Hildburghäuser besiegten im kleinen Finale den Favoriten und Landesklassenvertreter Hildburghausen im Neun-Meter-Schießen mit 5:4 Toren. Nach zwölf Turnierminuten stand es zunächst 1:1-Unentschieden. In der Vorrunde hatten sie noch mit 0:3 das Nachsehen. Westhausen ist der nunmehr zehnte Sieger in der Geschichte des Sparkassen-Cups. Die Unterländer vom SV 08 Westhausen tragen sich bei dem Jubiläumsturnier beim Sparkassen-Cups in Hildburghausen zum ersten Mal in die Siegerliste ein. Mit dem Sprung auf das oberste Siegerpodest geht der Wanderpokal für mindestens ein Jahr nach Westhausen. Torwartoldie Marco Bocklitz ebnete letztendlich mit zwei gehaltenen Strafstößen den Weg zum Titel. Landesklassenvertreter Hildburghausen nur auf Platz 4 Titelverteidiger und Lokalmatador Hildburghausen landet diesmal in der Endabrechnung nur neben dem Siegertreppchen. Nach einer verlustpunktfreien Vorrunde mit drei Siegen und 7:0 Toren gab es zunächst im Halbfinale eine Niederlage gegen die II. Mannschaft. Und auch im kleinen Finale um den Hallenkick haben sie im Strafstoßschießen gegen die Vorstädter das Nachsehen. Gleich vier Einzelpokale vergeben