SV 07 Nauheim II: Kommunikation mit der Ersten stimmt Der SV im Winter-TÜV: Spieler durften bereits in der Gruppenliga spielen, trotzdem soll noch mehr Qualität in die Zweite

Wir wollen mit unserer Zweiten Mannschaft, weiter an Qualität gewinnen & die Mannschaft sollte weiter breiter aufgestellt, da wir zum Hinrunden-Ende mit Verletzung zu kämpfen hatten.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Wir sind auch stets daran interessiert, Junge Spieler in unseren Verein zu integrieren, da wir mit unserer 1.Mannschaft ein Team haben, das in einer sehr guten Liga spielt.

Da wir zu Saisonbeginn eine Zweite Mannschaft neu in den Spielbetrieb integrieren konnten, haben wir viele Junge Spieler mit einer großen Entwicklung in die zweite Mannschaft geholt. Alper Ergül & Alex Nuhn konnten auch schon Zwei Spieler Gruppenliga Luft schnuppern.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

