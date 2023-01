SV 06: Trainer Bravo ist mit Platz sieben nicht einverstanden

Im Sommer 2004 stieg der Spielverein 06 Kassel aus der Kreisoberliga ab. Seitdem, also in der 19 Saison, sind sie in der Kreisliga A, Gruppe 2 beheimatet. Und nur einmal in den vergangen 13 Jahren reichte es für eine Top-5-Platzierung. Da liegt der Klub aktuell mit Rang sieben vermeintlich gar nicht so schlecht.