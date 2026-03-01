SuS Oberhausen gewinnt Schlüsselspiel, DFV verspielt Führung

Der 21. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 5, brachte Tore und Bewegung im Titelrennen: Der Duisburger FV 08 verspielte eine Führung gegen SV Genc Osman Duisburg, Viktoria Buchholz feierte einen klaren 5:1-Erfolg und der VfL Repelen überzeugte mit einem 4:0. Dahinter punkteten auch der Mülheimer SV 07 und SuS 21 Oberhausen deutlich. Ein Debakel erlebte der TuS Asterlagen.
SuS 09 Dinslaken – SC 1920 Oberhausen 4:2
SuS 09 Dinslaken: Nico Knödlseder, Tim Waclawek, Enes Can Caglayan, Stefan Frieler, Tim Wollbrinck - Spielertrainer: Timm Golley
SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Marko Djurdjevic, Mohamed Lamine Jegham (61. Julian Krasniqi), Erenay Bektas, Burak Demirci (75. Mohammad Almahmoud Alhussain), Timur Ertural, Reid Osei, Ömer-Faruk Calik (72. David Möllmann), Nevio Möllmann, Justin Wunder (82. Ridwan Yakubu Usmanu), Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin
Tore: 1:0 Tim Waclawek (12.), 1:1 Nevio Möllmann (23.), 2:1 Tim Wollbrinck (65.), 3:1 Tim Wollbrinck (72.), 4:1 Enes Can Caglayan (90.+1), 4:2 Yusuf Allouche (90.+2)
Der Mülheimer SV 07 erledigte seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht SV Rhenania Hamborn früh. Pascal Roenz traf bereits in der 3. Minute, Robin Götze erhöhte kurz vor der Pause (45.). In der Schlussminute setzte Lennard Kaiser den Schlusspunkt (90.).
Nach Treffern von Taha Benhamza (47.) und Mohamed-Ali Al Naboush (60.) führte der 1. FC Mülheim-Styrum mit 2:0, ehe die Partie kippte. Trotz Unterzahl, Luca Marvin Hoff sah Rot (37.), verkürzte Astrit Krasniqi per Elfmeter (84.). In der Nachspielzeit glich Emir Karabegovic aus (90.+2). Auch Styrum beendete die Partie nach Roten Karten gegen Erkut Ay (78.) und Khalil Bentaleb (82.) in Unterzahl.
Der VfL Repelen ließ gegen den VfB Homberg II nichts anbrennen. Yubery Santo Stielke (17.) und Arjeton Krasniqi (24.) sorgten früh für die Führung, ehe Hendrik Schons (39.) noch vor der Pause erhöhte. Nach dem Seitenwechsel stellte Amar Pilavdzic den 4:0-Endstand her (60.). Repelen bleibt im Mittelfeld.
Der Duisburger SV 1900 führte durch Noel Felten (31.) und Kadir Yildirim (51.) bereits 2:0. Doch Ali Gülcan drehte die Partie beinahe im Alleingang: Mit Treffern in der 66. und 75. Minute stellte er auf 2:2. Der DSV verpasste es, den Rückstand auf Rang eins zu verkürzen.
Viktoria Buchholz setzte sich deutlich gegen die Spvgg Meiderich 06/95 durch. Hasan Aydin brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (39.), Samson Ayodele erhöhte (45.). Nach dem Seitenwechsel traf Eliah Jung zum 3:0 (61.). In der Schlussphase sorgte David Jan Polanetzki mit einem Doppelpack (78., 81.) für klare Verhältnisse. Tobias Marco Freiwald gelang lediglich der Ehrentreffer (87.). Meiderichs Rückstand wächst also weiter.
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Mülheimer SV 07
Sa., 07.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger FV 08
Sa., 07.03.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 21 Oberhausen
So., 08.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 09 Dinslaken
So., 08.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Spvgg Meiderich 06/95
So., 08.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Viktoria Buchholz
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfL Repelen
23. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfB Homberg II
So., 15.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Rhenania Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSG Duisburg
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SC 1920 Oberhausen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 15.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - TuS Asterlagen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Rheinland Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg