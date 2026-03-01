SuS Oberhausen gewinnt Schlüsselspiel, DFV verspielt Führung

Bezirksliga 5 in der Übersicht. – Foto: Roberto Parolari

Der 21. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 5, brachte Tore und Bewegung im Titelrennen: Der Duisburger FV 08 verspielte eine Führung gegen SV Genc Osman Duisburg, Viktoria Buchholz feierte einen klaren 5:1-Erfolg und der VfL Repelen überzeugte mit einem 4:0. Dahinter punkteten auch der Mülheimer SV 07 und SuS 21 Oberhausen deutlich. Ein Debakel erlebte der TuS Asterlagen.

Der SC Oberhausen war stark in die zweite Saisonhälfte gestartet, erlebte aber beim SuS 09 Dinslaken den ersten Dämpfer: Die Hausherren um Trainer Timm Golley bremsten die 1920er aus und feierten einen 4:2-Erfolg. Nevio Möllmann glich zunächst für Oberhausen aus (23.), nachdem Tim Waclawek getroffen hatte (12.). Dann aber brachte ein Doppelschlag von Tim Wollbrinck (65. & 72.) die Gastgeber auf die Siegerstraße, ehe U19-Spieler Enes Can Caglayan in der Nachspielzeit erhöhte (91.). Zwar erzielte Yusuf Allouche noch das 2:4, danach war jedoch Schluss. Oberhausens Rückstand auf Rang zwei kann nach diesem Spieltag zehn Punkte betragen, Dinslaken bleibt im Mittelfeld.

SuS 09 Dinslaken – SC 1920 Oberhausen 4:2

SuS 09 Dinslaken: Nico Knödlseder, Tim Waclawek, Enes Can Caglayan, Stefan Frieler, Tim Wollbrinck - Spielertrainer: Timm Golley

SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Marko Djurdjevic, Mohamed Lamine Jegham (61. Julian Krasniqi), Erenay Bektas, Burak Demirci (75. Mohammad Almahmoud Alhussain), Timur Ertural, Reid Osei, Ömer-Faruk Calik (72. David Möllmann), Nevio Möllmann, Justin Wunder (82. Ridwan Yakubu Usmanu), Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin

Tore: 1:0 Tim Waclawek (12.), 1:1 Nevio Möllmann (23.), 2:1 Tim Wollbrinck (65.), 3:1 Tim Wollbrinck (72.), 4:1 Enes Can Caglayan (90.+1), 4:2 Yusuf Allouche (90.+2)

Der Mülheimer SV 07 erledigte seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht SV Rhenania Hamborn früh. Pascal Roenz traf bereits in der 3. Minute, Robin Götze erhöhte kurz vor der Pause (45.). In der Schlussminute setzte Lennard Kaiser den Schlusspunkt (90.).

SuS 21 Oberhausen feierte einen deutlichen Heimsieg gegen die GSG Duisburg. Leo Prinz (16., 88.) und Abdulhamit Canim (21.) legten früh vor, ehe Kevin Skoda (42.) und Samuel Mensah (90.) den Endstand herstellten. Die GSG bleibt mit elf Punkten im Tabellenkeller und verpasst den Anschluss, den SuS Oberhausen geschafft hat.

Nach Treffern von Taha Benhamza (47.) und Mohamed-Ali Al Naboush (60.) führte der 1. FC Mülheim-Styrum mit 2:0, ehe die Partie kippte. Trotz Unterzahl, Luca Marvin Hoff sah Rot (37.), verkürzte Astrit Krasniqi per Elfmeter (84.). In der Nachspielzeit glich Emir Karabegovic aus (90.+2). Auch Styrum beendete die Partie nach Roten Karten gegen Erkut Ay (78.) und Khalil Bentaleb (82.) in Unterzahl.

Der VfL Repelen ließ gegen den VfB Homberg II nichts anbrennen. Yubery Santo Stielke (17.) und Arjeton Krasniqi (24.) sorgten früh für die Führung, ehe Hendrik Schons (39.) noch vor der Pause erhöhte. Nach dem Seitenwechsel stellte Amar Pilavdzic den 4:0-Endstand her (60.). Repelen bleibt im Mittelfeld.

Der Duisburger SV 1900 führte durch Noel Felten (31.) und Kadir Yildirim (51.) bereits 2:0. Doch Ali Gülcan drehte die Partie beinahe im Alleingang: Mit Treffern in der 66. und 75. Minute stellte er auf 2:2. Der DSV verpasste es, den Rückstand auf Rang eins zu verkürzen.

Viktoria Buchholz setzte sich deutlich gegen die Spvgg Meiderich 06/95 durch. Hasan Aydin brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (39.), Samson Ayodele erhöhte (45.). Nach dem Seitenwechsel traf Eliah Jung zum 3:0 (61.). In der Schlussphase sorgte David Jan Polanetzki mit einem Doppelpack (78., 81.) für klare Verhältnisse. Tobias Marco Freiwald gelang lediglich der Ehrentreffer (87.). Meiderichs Rückstand wächst also weiter.

Der Tabellenführer Duisburger FV 08 musste sich mit einem Remis begnügen. Nach der Führung der Gäste durch Argjent Emrula (39.) glich der DFV noch vor der Pause aus (44.). Als Mert Yagci (62.) und Sandro Garcia Melian (67.) auf 3:1 stellten, schien die Partie entschieden. Doch binnen elf Minuten schlug der DFV zurück und stellte durch Treffer in der 71. und 82. Minute auf 3:3. Mit 51 Punkten bleibt der DFV vorne, doch Rheinland Hamborn und der Duisburger SV 1900 bleiben dicht dran.

____

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Mülheimer SV 07

Sa., 07.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger FV 08

Sa., 07.03.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 21 Oberhausen

So., 08.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 09 Dinslaken

So., 08.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Spvgg Meiderich 06/95

So., 08.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900

So., 08.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Viktoria Buchholz

So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfL Repelen

23. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfB Homberg II

So., 15.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Rhenania Hamborn

So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSG Duisburg

So., 15.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SC 1920 Oberhausen

So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - 1. FC Mülheim-Styrum

So., 15.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - TuS Asterlagen

So., 15.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Rheinland Hamborn

So., 15.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg