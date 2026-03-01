Kein Tippfehler: TuS Asterlagen verliert gegen Rheinland 0:12

Was ist beim TuS Asterlagen los? Diese Frage wird FuPa versuchen, in den kommenden Tagen zu beantworten, denn nach der knappen 0:1-Niederlage beim SV Genc Osman Duisburg ging der Bezirksliga-Klub im Heimspiel gegen Rheinland Hamborn mit 0:12 (0:5) unter.
Dabei waren die Startaufstellungen und die Kader, wenngleich recht dünn besetzt, vergleichbar. Viele der Spieler, die gegen Rheinland spielten, waren auch gegen Genc Osman im Einsatz. Bei den Hambornern war entsprechend wenig von der 2:4-Pleite gegen die Sportfreunde Hamborn 07 im Pokal zu merken, sie stürmten munter drauf los und führten schon zur Pause mit 5:0. Ahmet Efe Aris, der den Torreigen eröffnete, war mit einem Dreierpack der erfolgreichste Schütze, aber auch Ferdi Acar jubelte doppelt. Er schoss in der Hinrunde noch zehn Tore für Asterlagen.
Mit 28 Punkten steht der TuS Asterlagen im gesicherten Mittelfeld, Rheinland Hamborn bleibt nach diesem denkwürdigen Auftritt Zweiter hinter dem Duisburger FV.
TuS Asterlagen – Rheinland Hamborn 0:12
TuS Asterlagen: Oguz Dalli, Emre Can Aydin, Yunus Emre Turgut (80. Sefa Karakurt), Mario-Catalin Codreanu, Ahmet Aldemir, Enes Isiktas, El Houcine Bougjdi, Khalid Al-Bazaz, Metin Özmen (46. Tunahan Karakaya), Derman Disbudak, Diar Mustafa (80. Riichi Nakanishi) - Trainer: Muhammet Isiktas
Rheinland Hamborn: Deniz Aktas, Mehmed-Sena Özen (46. Yunus Emre Kocaoglu), Ömer Talha Yurdakul (46. Mehmet-Ali Cengiz), Kaan Akgül (67. Valdet Totaj), Joel Schoof, Nurettin Kayaoğlu, Julian Lösbrock, Eren Taskin (46. Ferdi Acar), Ahmet Efe Aris (59. Mohammed Monir Ayyad), Joel Preuß, Samet Sadiklar - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Julien Schneider-İriç - Co-Trainer: Mikail Demirel
Tore: 0:1 Ahmet Efe Aris (6.), 0:2 Ömer Talha Yurdakul (17.), 0:3 Eren Taskin (22.), 0:4 Ahmet Efe Aris (40.), 0:5 Ahmet Efe Aris (45.+3), 0:6 Samet Sadiklar (50.), 0:7 Ferdi Acar (57.), 0:8 Mohammed Monir Ayyad (60.), 0:9 Joel Preuß (63.), 0:10 Ferdi Acar (78.), 0:11 Valdet Totaj (84.), 0:12 Joel Preuß (85.)