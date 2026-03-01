Kein Tippfehler: TuS Asterlagen verliert gegen Rheinland 0:12

Höchste Saisonniederlage für TuS Asterlagen. – Foto: Sascha Köppen

Was ist beim TuS Asterlagen los? Diese Frage wird FuPa versuchen, in den kommenden Tagen zu beantworten, denn nach der knappen 0:1-Niederlage beim SV Genc Osman Duisburg ging der Bezirksliga-Klub im Heimspiel gegen Rheinland Hamborn mit 0:12 (0:5) unter.

Dabei waren die Startaufstellungen und die Kader, wenngleich recht dünn besetzt, vergleichbar. Viele der Spieler, die gegen Rheinland spielten, waren auch gegen Genc Osman im Einsatz. Bei den Hambornern war entsprechend wenig von der 2:4-Pleite gegen die Sportfreunde Hamborn 07 im Pokal zu merken, sie stürmten munter drauf los und führten schon zur Pause mit 5:0. Ahmet Efe Aris, der den Torreigen eröffnete, war mit einem Dreierpack der erfolgreichste Schütze, aber auch Ferdi Acar jubelte doppelt. Er schoss in der Hinrunde noch zehn Tore für Asterlagen.

Mit 28 Punkten steht der TuS Asterlagen im gesicherten Mittelfeld, Rheinland Hamborn bleibt nach diesem denkwürdigen Auftritt Zweiter hinter dem Duisburger FV.