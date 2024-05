Süd vor Meisterschaft, Uedesheim patzt, Rosellen ist dran

Das sind die nächsten Spieltage

FC Zons – DJK Novesia Neuss 1:0FC Zons: Patrick Pelikan, Maximilian Korpel, Timo Georg, Marcel Sauer (46. Marvin Müdder), Frederik Wenzel, Dennis Marquet, Bastian Leon Breuer (89. Leon Andreas Müller), Marvin Müdder, Christian Hagenau (70. Cagatay Yamac), Nikolas Baum, Florian Hillebrand (73. Nils Bröder) - Trainer: Witold KozielskiDJK Novesia Neuss: Marcel Cremer, Christian Bergmayer, Fabio Benjamin Soares Oliveira (80. Kimon Ferber), Ivan Lourenco Vieira, Nikolai Spelter, Meikel Pinho da Silva, Tammo Freese (74. Marius Ilka), Pascal Felix Schulenberg, Karim Sikkal (50. Andre Amado Damasio), Akito Kato (70. Conrad Gottschalk), Denis Haas - Trainer: Ricardo Lopes Ferreira - Trainer: Predrag StojkovicSchiedsrichter: Detlef Schröder - Zuschauer: 80Tore: 1:0 Florian Hillebrand (45.)Rot: Timo Georg (60./FC Zons/)

27. Spieltag

So., 05.05.24 15:00 Uhr SV Rosellen - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 05.05.24 15:15 Uhr FC SF Delhoven - FC Zons

So., 05.05.24 15:30 Uhr SV Glehn - SSV Delrath

So., 05.05.24 15:30 Uhr TuS Grevenbroich - TSV Norf

So., 05.05.24 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Uedesheim

So., 05.05.24 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - Sportfreunde Vorst

So., 05.05.24 16:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SC Grimlinghausen



28. Spieltag

So., 12.05.24 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC SF Delhoven

So., 12.05.24 15:00 Uhr SV Uedesheim - DJK Novesia Neuss

So., 12.05.24 15:00 Uhr TSV Norf - BV Wevelinghoven

So., 12.05.24 15:00 Uhr SG Kaarst - TuS Grevenbroich

So., 12.05.24 15:00 Uhr SSV Delrath - SV Germania Grefrath 1926

So., 12.05.24 15:30 Uhr SV Glehn - SV Rosellen

So., 12.05.24 15:30 Uhr FC Zons - 1. FC Grevenbroich-Süd

