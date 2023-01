Sturmroutinier für den SV Gleistal Der SV Gleistal begrüßt für die Offensivabteilung einen Winterneuzugang mit jeder Menge Erfahrung - auch höherklassig.

Insgesamt 289 Spiele und 224 Tore stehen in der persönlichen FuPa-Statistik von Andreas Schnacke . Zuletzt war der Angreifer für den VfB Apolda in der Landesklasse aktiv. Mit den Glockenstädtern schaffte er auch einst den Aufstieg von der Kreisoberliga in die Landesklasse. Aber auch einige Partien in der Thüringenliga für den SV Jenaer Glaswerk sowie Blau-Weiß Niederpöllnitz und weitere Begegnungen in der Landesklasse für den FC Gebesee, Niederpöllnitz und den FSV Grün-Weiß Stadtroda tauchen in seiner FuPa-Vita auf. >> zum FuPa-Profil von Andreas Schnacke

"Es geht nur als Team"

Am 28. Januar startet der SV Gleistal in die Vorbereitung auf die Restsaison. Das Ziel ist ganz klar schnellstmöglich weg von den Abstiegsplätzen zu kommen - "Alle freuen sich auf die Rückrunde und wir haben uns einiges vorgenommen", sagt der Gleistaler Trainer. Dafür muss vor allem an der Torausbeute gearbeitet werden. Mit nur zwölf erzielten Treffern in zwölf Ligaspielen ist die Schwachstelle schnell ausgemacht. Andreas Schnacke soll diese Statistik mit aufpolieren, auch wenn natürlich nicht aller Tordruck auf seinen Schultern lasstet, wie Mille unterstreicht: "Wir haben die am wenigsten geschossenen Tore der Liga. Aber jetzt alles auf ihn zu fokussieren, trotz seiner Erfahrung wäre falsch. Es geht nur zusammen als Team und diesen Weg mit all den jungen Spielern will er mit uns gehen."