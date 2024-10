"Sturm" erwartet Roding - Beregszaszi-Einstand bei Passau

Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Zum Start der Rückrunde treffen wir auf die Romminger-Elf, gegen die wir uns bereits im Hinspiel schwer getan haben und erst gegen Ende das Spiel auf unsere Seite ziehen konnten. Nichtsdestotrotz wollen wir von Beginn an unser Spiel durchbringen und endlich wieder einen Heimsieg verbuchen. Hierfür gilt es im Spielaufbau variabel, in Ballbesitz dominant aufzutreten und in der Offensive mehr Chancen und Torgefahr zu generieren. Bis zur Winterpause gilt es so viele Punkte wie möglich zu holen und damit wollen wir am Freitagabend beginnen."Personalien: Auf der Kippe steht das Mitwirken von Fabian Wiesmaier, der sich mit Leistenproblemen herumplagt. Ansonsten bleibt alles beim Alten.David Romminger (Spielertrainer TB 03 Roding): "Die Rollen sind in diesem Duell klar verteilt. Wir müssen gut verteidigen, viele Meter machen, bissig in den Zweikämpfen sein und nach vorne Nadelstiche setzen, um beim Tabellenführer bestehen zu können. Die vergangenen Duelle gegen den Sturm haben wir es immer ordentlich gemacht und das möchten wir auch dieses Mal hinbekommen."Personalien: Mittelfeld-Motor Christian Kufner fehlt rotgesperrt. Zudem steht neben den Langzeitausfällen Karim Nerl nicht zur Verfügung. Dustin Weikl hat nach längerer Verletzungspause das Training wieder aufgenommen, wird aber vermutlich noch keine Option sein.

Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Passau ist nach dem Trainerwechsel nun schwieriger einzuschätzen. Was bleibt, ist unser eigenes Spiel besser durchzudrücken. Ziel muss es sein, in Passau zu punkten."

Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Mit dem 1. FC Bad Kötzting erwartet uns ein guter Gegner mit enormer Offensivkraft. Spieler wie Spirek, Aubrecht, Huber und Co. können mit einer einzigen Aktion ein Spiel entscheiden. Wenn es uns gelingt, diese Spieler in den Griff zu bekommen und selbst mutig aufzutreten, bin ich zuversichtlich, dass wir zu Hause punkten können – idealerweise dreifach."Personalien: Es gibt keinerlei Veränderungen gegenüber der Vorwoche. Neben den schon länger verletzten Akteuren muss auch Rotsünder Leandro Miller ersetzt werden.

Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Luhe-Wildenau wird zum Rückrundenauftakt eine ganz harte Nuss. Wir stellen uns auf ein sehr intensives und körperbetontes Spiel ein, in dem wir geduldig agieren und auf unsere Chancen warten müssen. Uns steht ein sehr erfahrener und cleverer Gegner mit so einigem an höherklassiger Erfahrung gegenüber, der vor allem offensiv mit Argauer, Bezdicka und Diermeier eine enorme Qualität auf den Platz bringt. Wenn wir aber die Geduld nicht verlieren, defensiv diszipliniert sowie kompakt und offensiv zielstrebig auftreten, dann können wir einen Heimdreier einfahren. Wir wollen die drei Punkte an der Birkenallee behalten, wissen aber auch über die Schwere der Aufgabe."Personalien: Johannes Häglsperger kehrt in den Kader zurück, der ansonsten unverändert bleibt.

Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Die dritte Auswärtsfahrt innerhalb von sieben Tagen führt uns mit Eggenfelden zu einer sehr spielstarken und technisch versierten Mannschaft, die in den letzten Wochen gut in Tritt gekommen ist. Nachdem wir in den letzten beiden Partien ohne Punkte geblieben sind, wollen wir in Eggenfelden sowohl in der Offensive als auch in der Defensive wieder konsequenter agieren. Auch wenn die Trauben hoch hängen, möchten wir nicht mit leeren Händen nach Hause fahren."

Personalien: Wie der endgültige Kader fürs Wochenende aussieht, wird sich erst nach dem Abschlusstraining herausstellen. Mittelfeldmann Fabian Geitner wird wohl nochmals passen müssen.