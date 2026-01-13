Florian Egerer (mitte) könnte den MSV Duisburg im Winter noch verlassen. – Foto: Markus Verwimp

Streichliste: Diese Spieler könnten den MSV Duisburg noch verlassen Mit aktuell 30 Spielern ist der Kader des MSV Duisburg zu groß. Diese Spieler könnten die Zebras noch verlassen. Verlinkte Inhalte 3. Liga VfB Stuttg. II MSV Duisburg

Sportlich hat der MSV Duisburg ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Im Sommer gab es den Aufstieg in die 3. Liga und auch dort starteten die Zebras so richtig durch. Der Aufsteiger überwintert auf dem dritten Rang, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Energie Cottbus. Im Winter gab es die nächste sportliche Ansage. Mit den Verpflichtungen von Aljaz Casar und Lex-Tyger Lobinger senden die Verantwortlichen ein klares Signal. Der Kader ist derweil zu groß geworden - das soll sich ändern.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Auf 30 Spieler ist der Kader der Duisburger inzwischen angewachsen. Das ist zu viel und könnte für ungewollte Unruhe innerhalb der Mannschaft führen. Eine erste Reaktion gab es bereits. Schon im Sommer wurde Moritz Montag nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. Im Winter hat es dann geklappt. Montag ist zu Fortuna Düsseldorf in die Regionalliga West gewechselt. In dieser Woche soll es Einzelgespräche an der Westender Straße geben - Thema: Vereinswechsel. "Es wäre vielleicht für den anderen ratsam, wenn er mehr Spielanteile haben will, wird Cheftrainer Dietmar Hirsch in der WAZ zitiert. Wen genau der Übungsleiter zum Vier-Augen-Gespräch bittet ist nicht bekannt, ein komplett blinder Blick in die Glaskugel ist es aber auch nicht.