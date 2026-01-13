Streichliste: Diese Spieler könnten den MSV Duisburg noch verlassen

Sportlich hat der MSV Duisburg ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Im Sommer gab es den Aufstieg in die 3. Liga und auch dort starteten die Zebras so richtig durch. Der Aufsteiger überwintert auf dem dritten Rang, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Energie Cottbus. Im Winter gab es die nächste sportliche Ansage. Mit den Verpflichtungen von Aljaz Casar und Lex-Tyger Lobinger senden die Verantwortlichen ein klares Signal. Der Kader ist derweil zu groß geworden - das soll sich ändern.
Auf 30 Spieler ist der Kader der Duisburger inzwischen angewachsen. Das ist zu viel und könnte für ungewollte Unruhe innerhalb der Mannschaft führen. Eine erste Reaktion gab es bereits. Schon im Sommer wurde Moritz Montag nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. Im Winter hat es dann geklappt. Montag ist zu Fortuna Düsseldorf in die Regionalliga West gewechselt.
In dieser Woche soll es Einzelgespräche an der Westender Straße geben - Thema: Vereinswechsel. "Es wäre vielleicht für den anderen ratsam, wenn er mehr Spielanteile haben will, wird Cheftrainer Dietmar Hirsch in der WAZ zitiert. Wen genau der Übungsleiter zum Vier-Augen-Gespräch bittet ist nicht bekannt, ein komplett blinder Blick in die Glaskugel ist es aber auch nicht.
Noch ohne Einsatzminute in der Liga ist Youngster Gabriel Sadlek. Er gilt ebenso als Perspektivspieler wie auch Sommer-Zugang Andy Visser. Beide wären als Leihspieler beispielsweise in der Regionalliga eine Option, um den Kader zu verschlanken. Auch Florian Egerer, in der vergangenen Saison absoluter Stammspieler, hat nach der Verpflichtung von Rasim Bulic in der laufenden Spielzeit auf der Sechser-Position kein Land gesehen. Für ihn dürfte ein Vereinswechsel eine durchaus denkbare Option sein.
Spannend dürfte es auch in der Offensive werden. Nach der Verpflichtung von Lobinger hat sich das Angebots-Portfolio in der Angriffsreihe noch einmal vergrößert. Ob nun Tim Heike (13 Einsätze, 0 Tore) und Thilo Töpken (13 Einsätze , 3 Tore), der vornehmlich als Joker zum Einsatz gekommen ist, noch eine wirkliche Perspektive haben, dürfte fraglich sein. Beide spielten zuletzt augenscheinlich nur noch eine untergeordnete Rolle und kamen über Kurzeinsätze kaum hinaus. Sollte bis zum Sonntag, wenn für den MSV die Rückrunde mit einem Auswärtsspiel bei der U23 des VfB Stuttgart beginnt, noch keine weitere Personalentscheidung gefallen sein, dürfte ein Blick auf den Spieltagskader zumindest einen Eindruck über die momentanen Planungen geben. Wir werden genau hinschauen.
