Fortuna Düseldorf holt Moritz Montag vom MSV Duisburg

Moritz Montag und der MSV Duisburg gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Das hat der Drittligist in dieser Woche mitgeteilt, der Weg des Verteidigers führt zurück in die Regionalliga West zu einer U23. Ein Update findet ihr am Textende.

Zu seinem Abschied vom MSV sagt der 27-Jährige: „Ich möchte mich bei allen im MSV bedanken, bei den Verantwortlichen, vor allem aber auch bei den Fans, die diese anderthalb Jahre mit so vielen Emotionen so unbeschreiblich gemacht haben“, verabschiedet sich Moritz Montag. „Dem Spielverein wünsche ich von Herzen alles Gute - und dass er schnellstmöglich dahin kommt, wo er hingehört: in den richtigen Profifußball. Deshalb einfach: Danke, Zebras!“

„Moritz war Teil des völlig neu zusammen gestellten Teams, das in der Regionalliga nicht nur den Titel gewonnen und den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hat. Er darf sich damit vor allem auch zu den Meidericher Jungs zählen, die diesen Wahnsinn von der Wedau entzündet haben“, hob Geschäftsführer Michael Preetz bei der Verabschiedung hervor. Montag kam als Stammspieler von Rot-Weiß Oberhausen 2024 zum MSV und feierte im Anschluss die Meisterschaft, dabei kam er 21-mal zum Einsatz. Zuvor spielte er für den Wuppertaler SV und seinen Jugendverein Fortuna Düsseldorf.

FuPa kann Informationen des Reviersport bestätigen, dass Montag vor einer Rückkehr nach Düsseldorf steht. In Duisburg gehörte er in der laufenden Drittliga-Saison nicht zum Aufgebot, blieb nämlich komplett ohne Einsatz. Während seine Ex-Kollegen um den Durchmarsch in die 2. Bundesliga kämpfen, soll er in der Landeshauptstadt eine Führungsrolle in der U23 übernehmen und dabei helfen, den Klassenerhalt zu sichern. Die U23 von Fortuna Düsseldorf hat nämlich nur einen Punkt Vorsprung auf den möglichen Abstiegsplatz 15. Er wäre nach Kaden Amaniampong (VfB Stuttgart II) und Chernoh Bah (Kickers Offenbach) der dritte Transfer für die F95-Zweitvertretung.

Fortuna Düsseldorf bestätigt Transfer

Am Donnerstagmittag folgte die Bestätigung des Transfers durch Fortuna Düsseldorf. Das sagen die Protagonisten:

Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter Nachwuchsleistungszentrum:„Wir freuen uns sehr, dass wir Moritz für unsere U23 gewinnen konnten. Er verfügt über sehr viel Erfahrung in dieser Liga und wird auf Anhieb eine wichtige Rolle im Team übernehmen. Zudem hat er bereits viele Jahre für die Fortuna gespielt und dementsprechend eine enge Bindung zum Verein. Moritz bringt neben der sportlichen Qualität eine gute Mischung aus Erfahrung, Identifikation und Führungsstärke mit, von der unsere junge Mannschaft enorm profitieren wird.“

Montag: „Für mich war sofort klar, dass ich diesen Schritt zur Fortuna gehen möchte, denn der Verein bedeutet mir viel und liegt mir sehr am Herzen. Die Rückkehr ist für mich etwas ganz Besonderes, nicht zuletzt, weil ich auch seit Längerem in Flingern lebe. Die mir zugedachte Rolle möchte ich vom ersten Tag an ausfüllen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere sportlichen Ziele erreichen.“

