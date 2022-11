Straubinger Sieg nach "Total-Katastrophe" - Hutthurms "dickes Manko" 19. Spieltag in der Bezirksliga-Ost mit zwei Sonntagsspielen: Türkgücü nach roter Karte in Unterzahl +++ SVH kann gegen "hintere Teams" nicht gewinnen

Kellerkind Türkgücü Straubing darf nach dem heutigen 2:0-Sieg im Spiel gegen den SV Schöfweg über einen so im Voraus nicht zu erwartenden Dreier jubeln. Nachdem die Bayerwälder das Hinspiel überaus klar mit 5:0 gewonnen hatten, drehte die Elf von Thomas Achatz dieses mal den Spieß um - und das trotz eines umstrittenen Platzverweises kurz vor der Pause, weswegen die Straubinger in Hälfte zwei in Unterzahl auflaufen mussten.

Der SV Hutthurm tut sich derzeit äußerst schwer gegen Teams, die am Tabellenende rangieren - zumindest wenn es nach Coach Albert Krenn geht. Gegen Schlusslicht Kirchroth gab es jedenfalls auch dieses Mal wieder nichts zu holen für die Bayerwäldler. Am Ende trennten sich die beiden Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Die Elf von Dominik Grunert bleibt somit auch im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg - und weiterhin Träger der Roten Laterne in der Bezirksliga-Ost. Hutthurm hätte den Abstand zu Mauth verkürzen können - doch es bleibt beim Fünf-Punkte-Rückstand.