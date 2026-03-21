Strasser zu Domingos: „das kommt mir sehr komisch vor“ Frisch für die FLF-A-Mannschaft berufener PSG-Spieler auch im Kader der Kapverden von Paul Krier · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser

Jeff Strasser äußerte sich FuPa gegenüber zum Fall Fabio Domingos – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Jeff Strasser erklärte sich dankenswerterweise am Samstag für ein kurzes Telefongespräch zur Causa Fabio Domingos bereit. Er nahm dabei kein Blatt vor den Mund. „Zusammen mit Manuel Cardoni (d.Red: der technische Direktor der FLF) wurde seit seinem Wechsel im August zu PSG ein persönliches Projekt für Fabio aufgebaut.“ Wie der Nationaltrainer erläutert sollte er in der U21 Spielpraxis sammeln und nach und nach an die A-Mannschaft herangeführt werden, was am Donnerstag in der Nominierung für die Malta-Spiele mündete. Eigenen Angaben zufolge hatte Jeff Strasser am Mittwoch telefonischen Kontakt zu Domingos und der Offensivspieler habe sich aufrichtig gefreut und sich bedankt, dass er dabei sein darf. Man habe noch Organisatorisches besprochen, wie z.B. ob er am Wochenende mit Paris St. Germain in der U19 oder U23 spielen würde.

„Und auf einmal kam dann am Freitag die andere Nominierung“ so Strasser gegenüber FuPa. Der FLF-Trainer sprach von einer Nachnominierung aufgrund einer „angeblichen“ Verletzung eines anderen kapverdischen Spielers. „Das kommt mir sehr komisch vor“ so der ehemalige Profi. Er verwies auf Dritte, Headhunter, die Geld an solchen Verbandswechseln verdienen könnten. Strasser habe selber Papiere gesehen, dass solche Personen in diesem Fall die kapverdische A-Nationalmannschaft gezielt auf Spieler wie Domingos hinweisen würden. Am Freitagnachmittag sei Strasser dann darüber informiert worden, dass der Spieler und seine Eltern, die in Luxemburg leben und wo Domingos selbst seine Grundausbildung bekam um später zum FC Metz wechseln zu können, sowie sein Umfeld sich plötzlich für die Kapverden entschieden hätten.