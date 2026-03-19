Strasser beruft PSG-Nachwuchsspieler Domingos

Jeff Strasser stand der Presse am Donnerstag Rede und Antwort – Foto: paul@lsn.sarl

FLF-Generalsekretär Joel Wolff gab zu Beginn der Pressekonferenz vom Donnerstagvormittag bekannt, dass rund 8.500 Karten für das Heimspiel gegen Malta verkauft wurden. 300 Fans der „Rout Léiwen“ werden ihre Mannschaft auf der Mittelmeerinsel unterstützen.

Auf Aiman Dardaris geringen Einsatzzeiten in Fürth angesprochen erklärte Strasser, dass diese auf eine Viruserkrankung sowie einen Systemwechsel des Vereinstrainers zurückzuführen seien. Jayson Videira ist als weitere Option zurück im A-Kader. Er wurde berufen, weil er bei Mainz II viele Einsatzzeiten bekam und dort auch gute Leistungen zeigte. „Wir hoffen, dass er die guten Leistungen, die er mit Mainz zeigte, auch in der Nationalmannschaft und im Trainingslager abrufen kann“ so Strasser.

Die Liste der Berufungen hielt die eine oder andere Überraschung parat. Allen voran ist bei diesen der flexible Offensivspieler Fabio Domingos aus der U19 bzw. U23 von Paris St.Germain zu nennen. Er wäre ein dribbelstarker Eins-gegen-Eins-Spieler. Insgesamt fällt auf, dass die Angriffsreihe aufgestockt wurde. Yvandro Borges’ Knie würde es in dieser Hinsicht besser gehen.

Was die Abwehr angeht, so zeigte sich der FLF-Nationaltrainer froh, dass Mica Pinto endlich wieder einen Verein gefunden hat. Seine Form sei gut und Probleme mit dem Knie gäbe es keine mehr. Strasser hatte alle Positionen in der Abwehr doppeln wollen. Da zuletzt neun Spieler in dieser Reihe berufen worden waren und jetzt nur acht, ging ein Platz in einer offensiven Linie auf. Mit Sinani, Kiki Martins, Olesen und Barreiro verfüge man auch über torgefährliche Mittelfeldspieler.

Do., 26.03.2026, 18:00 Uhr Malta Malta Luxemburg Luxemburg 18:00 live PUSH

Dass das Team erst rund 24 Stunden vor dem Spiel auf Malta eintrifft, sei so gewollt gewesen erklärte der Nationaltrainer. Man habe nur eine sehr kurze Vorbereitungszeit. Daneben hat der maltesische Fußballverband seinen Sitz im Stadion, in dem das Hinspiel stattfindet. „Wenn das Training eigentlich hinter verschlossenen Türen stattfinden soll und man diese Einheit vielleicht braucht, um an taktischen Dinge zu arbeiten, ist es vielleicht intelligenter, diese Einheit hier in Luxemburg anzuhalten.“

Die beiden kürzlich eingebürgerten neuen maltesischen Nationalspieler spielen aktuell in St.Etienne (Cardona) und Sion (Chouaref). Ein Teil der maltesischen Spieler sind im Ausland tätig, andere in der heimischen Liga, die sich in den vergangenen Jahren aber weiterentwickelt habe. Malta hat eine längere Vorbereitungsphase, da die Spieler aus der nationalen Liga dort bereits zusammengekommen sind. Es sei wie in Luxemburg eine Nationalmannschaft, die sich auf dem Weg nach vorne befindet. „Das Ziel der FLF-Männer ist natürlich der Klassenerhalt, wohlwissend, dass es keine einfachen Spiele gibt.“

Video-Zusammenfassung der Pressekonferenz

Gespielt wird am 26.März um 18 Uhr auf Malta und am 31.März ebenfalls um 18 Uhr im Stade de Luxembourg.

Der Kader

Tor: Fox, Moris, Pereira

Abwehr: Bohnert, Carlson, Dzogovic, Jans, Korac, Mahmutovic, Pinto, Veiga

Mittelfeld: Barreiro, Cruz, De Pina Duarte, Martins C., Olesen, Thill S.

Angriff: Borges Sanches, Dardari, Domingos, Muratovic, Sinani, Thill V., Videira