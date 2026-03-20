Fabio Domingos doch nicht für Luxemburg?

Ist das Kapitel Fabio Domingos für den Luxemburger Fußballverband bereits vorbei? Der kürzlich erstmals in den FLF-Kader nominierte Domingos tauchte am Freitagabend ebenfalls im Aufgebot der Kapverden für ein Turnier in Neuseeland auf (s.u.), das Ende März in Auckland ausgetragen wird.
Unbestätigten FuPa-Informationen zufolge soll Domingos Jeff Strasser, der ihn am Donnerstag in den Luxemburger Kader berufen hatte, eine Absage erteilt haben.
Fabio Domingos wurde in Luxemburg geboren, war von 2022 bis 2025 in der Jugend des FC Metz, bevor er in dieser Saison in die U23 von Paris St. Germain wechselte. Domingos hat die doppelte Staatsbürgerschaft, Luxemburg und Kapverden. Er spielte von der U16 bis zur U21 für Luxemburg.