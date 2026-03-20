Fabio Domingos doch nicht für Luxemburg?

Symbolbild – Foto: Timo Babic

Ist das Kapitel Fabio Domingos für den Luxemburger Fußballverband bereits vorbei? Der kürzlich erstmals in den FLF-Kader nominierte Domingos tauchte am Freitagabend ebenfalls im Aufgebot der Kapverden für ein Turnier in Neuseeland auf (s.u.), das Ende März in Auckland ausgetragen wird.

Unbestätigten FuPa-Informationen zufolge soll Domingos Jeff Strasser, der ihn am Donnerstag in den Luxemburger Kader berufen hatte, eine Absage erteilt haben.