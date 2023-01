Stobbe bleibt Trainer in Hedendorf

Die VSV Hedendorf/Neukloster setzen in der kommenden Saison auf ihr Trainerteam. Ganz gleich, in welcher Liga der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist spielt, werden Björn Stobbe und Co-Trainer Daniel Jankowski weiter die sportlichen Geschicke lenken.

Hedendorf. Das teilten die VSV am Sonntag mit. Aktuell belegt das Team den 16. von 18 Plätzen.

Stobbe, der das Team seit 2021 trainiert, freut sich über das uneingeschränkte Vertrauen des Vereins. "Ligaunabhängig werde ich gemeinsam mit meinem Team die Mannschaft so festigen, dass auch in der nächsten Saison erfolgreicher Fußball an der Feldstraße geboten wird", sagt Stobbe, der bereits von 2006 bis 2015 verschiedene VSV-Teams trainierte. Jankowski ist seit dieser Saison Co-Trainer. Hedendorf ist seine erste Trainerstation.