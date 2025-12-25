Steile FuPa-Thesen: Regionalliga & 3. Liga ohne U-Teams

These: Der KFC Uerdingen steigt in die Regionalliga West auf

Markus Becker, Redakteur von FuPa Niederrhein: "Diese These habe ich schon zu Saisonbeginn innerhalb der Redaktion geäußert und stehe auch weiterhin dazu. Auch wenn dem KFC Uerdingen aktuell sechs Punkte auf Ratingen fehlen, glaube ich, dass den Krefeldern die direkte Rückkehr – rein sportlich – in die Regionalliga West gelingen wird. Zwar wirkt Ratingen in seinem Auftreten schon überaus reif und arriviert, in vielerlei Hinsicht wie die SSVg Velbert im Jahr davor. Doch die talentierte Krefelder Mannschaft kann in der zweiten Saisonhälfte meiner Einschätzung nach noch einmal einen Entwicklungssprung machen. Im direkten Duell gegen 04/19 war der KFC trotz finaler Punkteteilung die bessere Mannschaft (2:2), doch wenn ich an das noch nicht ausgeschöpfte Potenzial des KFC denke, kommt mir besonders die erste Hälfte gegen die DJK Adler Union Frintrop in den Sinn. In Sachen Gegenpressing, Spieltempo und technischen Fertigkeiten trat der KFC auf dem kleinen Kunstrasen dabei wie eine Mannschaft auf, die zweifellos über der Oberliga agieren kann. Dieses vorhandene Potenzial müssen die Uerdinger für den ganz großen Wurf aber auch konstant abrufen. Schon in der zweiten Hälfte gegen Frintrop war dies nämlich nicht mehr der Fall.

Seitdem hat Trainer Julian Stöhr aber auch einen eindeutigen Mannschaftskern für sich gefunden. Und wenn sich zum Jahresbeginn auch die teils schwierigen Platzverhältnisse wieder normalisieren, dürfte der KFC davon besonders profitieren."

These: 1. FC Viersen spielt die beste Rückrunde aller Mannschaften der Bezirksliga, Gruppe 3

Marcel Eichholz, Redakteur von FuPa Niederrhein: "In der Winterpause hat der 1. FC Viersen, mit nur elf Punkten Vorletzter, auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen. Neben Oberliga-Kapitän Kevin Weggen und dem ebenfalls sehr erfahrenen Leonard Lekaj holten die Verantwortlichen vom Hohen Busch auch einige junge Talente. In der Rückrunde wird sich das auszahlen. Der FCW spielt die beste Serie aller Mannschaften in der Bezirksliga, Gruppe 3, und beendet die Spielzeit auf einem soliden einstelligen Tabellenplatz."

These: Wenn Moritz Paul noch die beste Landesliga-Torquote seiner Laufbahn erreicht, steigt der SV Budberg noch in die Oberliga auf!

Sascha Köppen, stellvertretender Leiter von FuPa Niederrhein: "Seit Jahren liefert Moritz Paul beim SV Budberg beständig ab. Und das ist besonders erstaunlich, weil der Torjäger noch immer erst 22 Jahre alt ist. Seine beste Bilanz hatte er für die Budberger im Aufstiegsjahr 2023/24, als er satte 47 Tore erzielte, allerdings in 38 Spielen. Das bedeutet, dass er im Schnitt 1,237 Treffer pro Spiel erzielte. Sollte er diesen Wert übertreffen, dann schafft es der SVB noch, am Ende einen der beiden ersten Plätze zu belegen, die den direkten Aufstieg oder zumindest die Relegation bedeuten. Bei den 34 Spielen würde das bedeuten, dass er am Ende auf 43 Saisontore kommen müsste (bei 42 wäre der Bestwert eingestellt), also in etwa die Bilanz der ersten Halbserie bestätigen müsste. Sollte allerdings der GSV Moers zurückziehen, gingen nur 32 Spiele in die Wertung. Dann würden Paul 40 Tore reichen, aber es würden auch die drei Treffer aus dem Derby gegen den GSV aus seiner Bilanz fallen. Wie auch immer: Steht am Ende der Saison eine 4 vorne bei der Torquote, gelingt dem SV Budberg der große Coup!"

These: Die U-Mannschaften verschwinden aus den Profi-Ligen

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein: "Viele kluge Köpfe tüfteln derzeit an einer Regionalliga-Reform, die dringend benötigt wird. Bekanntlich gibt es vier Aufstiegsplätze zur 3. Liga, aber fünf Regionalliga-Gruppen, weshalb ein Meister als Verlierer einer jährlich wechselnden Relegations-Paarung nicht aufsteigen darf. Eine Farce! Ich habe bereits im April im "Sportgespräch" des Deutschlandfunks meinen Punkt gemacht, den ich hier als Steile These für das kommende Jahr formulieren möchte: Die U23- und U21-Mannschaften werden aus der 3. Liga und den Regionalligen verschwinden und in einer eigenen Klasse untergebracht. Das Vorbild darf meinetwegen die "Premier League 2" sein, in der die U-Teams der Profi-Klubs wie Liverpool FC oder Manchester United spielen. Immerhin sind derzeit rund 20 U-Teams in der 3. Liga und in den fünf Regionalligen aktiv, weshalb eine Ausgliederung dieser Mannschaften gleichzeitig eine Staffelreduzierung zur Folge hätte - und das große Problem wäre gelöst. Und meiner Meinung nach gibt es noch einen weiteren Grund, warum die Top-Vereine Deutschlands in diesen aus ihrer Sicht sauren Apfel beißen müssen: Der Spielbetrieb der U19- und U17-Junioren wurde durch die Einführung der DFB-Nachwuchsligen bereits reformiert, damit Klubs mit Nachwuchsleistungszentrum einerseits nicht mehr absteigen können, andererseits die Garantie haben, dauerhaft gegen NLZ-Teams zu spielen. Wenn schon eine gewisse Exklusivität, dann auch bitte überall."

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: