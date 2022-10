Steiger sichert Walhalla einen Punkt in der Nachspielzeit Obertraubling führte trotz einer Stunde in Unterzahl bis zur letzten Aktion mit 2:1

„Ein hart erkämpfter Punkt, den sich die Mannschaft erarbeitet hat. In der ersten Halbzeit waren wir über weite Strecken spielbestimmend. Durch zwei Unachtsamkeiten bekamen wir durch die zwei einzigen Chancen von Obertraubling zwei Gegentore. In der zweiten Halbzeit hat trotz Überzahl oft die Durchschlagskraft gefehlt, sodass wir uns nur wenige Chancen erspielt haben. Die Moral der Jungs war allerdings überragend, sodass wir in letzter Sekunde noch verdient zum Ausgleich kamen“, freut sich SG-Coach Davut Arslan. „Wir kamen gut rein in die Partie, gingen nach wenigen Sekunden bereits in Führung. Dem 1:1 ging ein grober Schnitzer voraus. Danach holten wir uns Gelb-Rot nach einer halben Stunde ab, was natürlich sehr wehgetan hat. Trotz Unterzahl gingen wir in Front. Ein riesiges Kompliment an die Mannschaft, die in Kampf und Laufbereitschaft alles gegeben hat. Leider kassierten wir in der Nachspielzeit durch einen zweifelhaften Elfmeter noch den Ausgleich“, so SVO-Coach Andreas Schreiner.



Das Spiel vom Montag:



Wiesent – Illkofen 1:1



Schiedsrichter: Stefan Koch. Tore: 0:1 Simon Kronberger (59.), 1:1 Dominic Gritschmeier (74.). Zeitstrafen: Julian Fellerer (87. Illkofen), Christoph Spitzer (88. Wiesent). Der SV Wiesent sicherte sich Punkt Nummer elf, die SpVgg Illkofen bleibt zum siebten Mal in Folge sieglos. „Nach fünf Niederlagen in Serie fuhren wir immerhin mit einem Punkt im Gepäck nach Hause. Der Platz war tief und schwer bespielbar. Wiesent hatte mehr Spielanteile, wir dafür die klareren Chancen. Insgesamt ging das Remis in Ordnung. Schiedsrichter Koch hatte auch in den wenigen hitzigen Phasen alles im Griff“, lobt SpVgg-Trainer Philipp Strauß.



Wiesents Trainer Martin Landeck: „Das Remis ist für uns sehr enttäuschend. Wir hatten mehr Spielanteile, machten zumindest bis zum gegnerischen Strafraum ein sehr gutes Spiel. Zudem hatten wir ein deutlichen Chancenplus zu verzeichnen. Allerdings das gleiche Leid wie schon so oft. Wir machen einfach zu wenig Tore aus unseren Einschussmöglichkeiten.“