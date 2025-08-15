Artur Abreu spielte den entscheidenden Pass zum 0:1 – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Starkes Differdingen schafft es in die Play-Offs! Mit Video! Richtiges Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive führt zu 3:1-Auswärtssieg nach Verlängerung Verlinkte Inhalte Conference League FCI Levadia Differdingen

In einem zunächst abwartend geführten Duell trafen Levadia Tallinn und Differdingen 03 im Rahmen der Conference League-Qualifikation aufeinander. Vor 4063 Zuschauern entwickelte sich ein lange zähes Spiel, das vor der Pause durch nur wenige Torchancen geprägt war. Die erste große Gelegenheit gehörte dem Differdinger Mfoumou in der 26.Minute. Sein strammer Schuss von links konnte vom Levadia-Keeper nicht festgehalten werden, doch es war kein Mitspieler zur Stelle, um abzustauben. Auf der Gegenseite versuchte Mavretic in der 34.' sein Glück, als er aus 20 Metern abzog, sein Schuss ging jedoch knapp über die Latte.

Nach der Pause agierten die Gäste einen Tick offensiver, bissen sich aber immer wieder fest. Schließlich sollten die offensiven Wechsel in der Schlussphase der Partie Differdingens Weg in die Verlängerung und später in die Play-Offs ebnen. In der 89.' war es Joker Buch, der die Gäste in Führung brachte.