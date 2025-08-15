Starkes Differdingen schafft es in die Play-Offs!

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
In einem zunächst abwartend geführten Duell trafen Levadia Tallinn und Differdingen 03 im Rahmen der Conference League-Qualifikation aufeinander. Vor 4063 Zuschauern entwickelte sich ein lange zähes Spiel, das vor der Pause durch nur wenige Torchancen geprägt war.
Die erste große Gelegenheit gehörte dem Differdinger Mfoumou in der 26.Minute. Sein strammer Schuss von links konnte vom Levadia-Keeper nicht festgehalten werden, doch es war kein Mitspieler zur Stelle, um abzustauben. Auf der Gegenseite versuchte Mavretic in der 34.' sein Glück, als er aus 20 Metern abzog, sein Schuss ging jedoch knapp über die Latte.
Nach der Pause agierten die Gäste einen Tick offensiver, bissen sich aber immer wieder fest. Schließlich sollten die offensiven Wechsel in der Schlussphase der Partie Differdingens Weg in die Verlängerung und später in die Play-Offs ebnen. In der 89.' war es Joker Buch, der die Gäste in Führung brachte.
Nach einem Zuspiel von Abreu in die Tiefe setzte er sich ab und traf zum 0:1. Doch Levadia antwortete schnell nach Beginn der Verlängerung: in der 92.' nutzte Tambedou eine zu kurz geratene Rückgabe des Differdinger Linksverteidigers, drang in den Strafraum ein und erzielte den Ausgleich zum 1:1.
👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels
Unmittelbar vor dem Seitenwechsel der Verlängerung verwandelte Buch eine Ecke von Lempereur per Kopf zum 1:2 (105.'+2). Kurz darauf sah Levadias Iboro die gelb-rote Karte (107.'), was das Spiel für die Esten zusätzlich erschwerte. In der 119.' erhöhte Hadji per Elfmeter auf 1:3, nachdem er im Strafraum nur sehr leicht gehalten worden war.
Nach einer starken Leistung zieht Differdingen in die Play-Offs ein, wo man wie schon in der Champions League-Qualifikation auf Drita (KOS) trifft. Das Hinspiel findet am 21.8. im Kosovo statt, das Rückspiel eine Woche später in Luxemburg.