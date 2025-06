„Starker Kader mit viel Konkurrenz“: FC Bayern II startet Vorbereitung auf die neue Saison

Ob Lennart Karl nächstes Jahr in der Reserve der Münchner spielt, ist derzeit noch unklar. Der 17-Jährige könnte auch noch für die U19 des FCB zum Einsatz kommen. Oder bekommt er gleich seine Chance bei Vincent Kompany? In den ersten 45 Minuten, die der Youngster bei der Klub-WM nach seiner Einwechslung gegen Auckland City spielte, deutete er sein Potenzial bereits an. Im zweiten Gruppenspiel (2:1 gegen Boca Juniors) kam er nicht zum Einsatz.

München – Nach knapp vier Wochen Sommerpause starteten die Amateure des FC Bayern München wieder ins Training. Nach den Leistungstests am vergangenen Wochenende absolvierte das Team von Holger Seitz am Montag (16. Juni) die erste Einheit auf dem Rasen an der Säbener Straße . Während fünf FCB-Talente mit den Profis bei der Klub-WM in den USA auf ihre Chance hoffen, waren unter anderem zwei Neuzugänge Teil der ersten Einheiten. Vor der neuen Saison gibt es allerdings auch einige Fragezeichen, wer im kommenden Jahr in der Regionalliga Bayern für die Roten auflaufen wird.

Dazu gibt es weitere offene Personalien, die vor der neuen Saison noch nicht final geklärt sind. Javier Fernández war in der abgelaufenen Saison vom Verletzungspech verfolgt und arbeitet aktuell an seinem Comeback. Vor seiner Verletzung deuteten die Bayern bereits an, ihn mit einem Profivertrag ausstatten zu wollen. Auch die Zukunft von Shootingstar Felipe Chávez steht aktuell in den Sternen. Der 18-Jährige soll nach seiner starken Saison in der U19 bereits das Interesse einiger Bundesligisten geweckt haben . Er wäre in diesem Sommer ablösefrei zu haben. Ob er auch über den 30. Juni Spieler des FC Bayern bleibt, ist offen.

Den Trainingsauftakt absolvierte Chávez regulär mit der Bayern-Reserve. Karl, David Santos Daiber, Leon Klanac, Cassiano Kiala und Jonah Kusi-Asare fehlten. Alle sind ebenfalls Teil des Kaders von Kompany bei der Klub-WM in den USA, die bis zum 13. Juli läuft. Max Schmitt und Maximilian Hennig, der von seiner Leihe zur SpVgg Unterhaching zum FCB zurückkehrt, werden wegen der U19-Europameisterschaft vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Neuzugänge Artur Degraf und Anton Hainz beim Trainingsstart dabei

Neben Spekulationen um Abgänge und abgestellte Spieler bei der National- oder Profimannschaft, begrüßte Seitz zwei Neuzugänge im Training. Artur Degraf und Anton Heinz waren bereits Teil der ersten Einheiten. Degraf kommt vom SSV Ulm an die Säbener Straße und verstärkt die offensiven Außenbahnen. Der 18-Jährige ersetzt den zum FC Utrecht abgewanderten Emirhan Demircan.

Auch Heinz ist in der Offensive zuhause. Der 27-Jährige wechselt von Alemannia Aachen nach München. Heinz krönte sich in der Saison 2023/24 zum Torschützenkönig in der Regionalliga West. Der Sturmtank soll in der kommenden Saison den Abgang von Routinier Timo Kern kompensieren. Die anderen beiden Neuzugänge Richard Heindl und Anton Meier fehlten in den ersten Trainingseinheiten.

Steve Breitkreuz bleibt den Bayern nach seinem Kreuz- und Innenbandriss Anfang März erhalten – sein Vertrag wurde verlängert. Für die ersten Monate der neuen Saison steht der Routinier erstmal nicht zur Verfügung. Seine Position in der Innenverteidigung bleibt bis dahin offen. Verstärkungen bis zum Ende des Transferfensters Anfang September sind dabei nicht ausgeschlossen.

Bayern-Amateure verzichten auf Trainingslager - fünf Testspiele geplant

Bis dahin steht Seitz ein großer Teil des Kaders zur Verfügung. „Wir werden die Jungs immer wieder vor Aufgaben stellen, bei denen sie ihre beste Leistung abrufen und sich beweisen müssen“, wird Seitz auf der vereinseigenen Internetseite zitiert. „Wir haben auch dieses Jahr wieder einen starken Kader mit viel Konkurrenz.“ Im Zuge der mehrwöchigen Vorbereitung absolvieren die Bayern-Amateure zahlreiche Testspiele. Auf ein Trainingslager verzichtet die Seitz-Elf in diesem Jahr.

Am Dienstag, dem 24. Juni, empfangen die Münchner um 17 Uhr das Team von WSG Tirol am heimischen Campus. Es folgt ein Auswärtsspiel gegen den Drittligisten SSV Ulm am Mittwoch, dem 2. Juli, um 18 Uhr in Ersingen. Am Samstag, 5. Juli, um 14 Uhr geht es zuhause gegen den SV Sandhausen, am Samstag, 12. Juli, um 13 Uhr am Campus gegen First Vienna. Die Generalprobe findet am Freitag, 18. Juli, um 14 Uhr am Bayern-Campus gegen die SG Sonnenhof Großaspach statt, bevor es am Wochenende vom 24. bis zum 26. Juli in der Regionalliga Bayern wieder um Punkte geht. (Simon Wittmann)