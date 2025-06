Teams & Termine: So sieht die Regionalliga Bayern 2025/26 aus!

Das 18 Teams umfassende Starterfeld für die kommende Spielzeit in der Regionalliga Bayern steht fest. Der SV Viktoria Aschaffenburg und die SpVgg Hankofen-Hailing haben sich vergangene Woche in der Relegation den Klassenerhalt über den Umweg noch gesichert. Jetzt ist auch der Rahmenterminkalender festgezurrt: Los geht`s demnach am Donnerstag, den 24. Juli mit dem noch zu bestimmenden Eröffnungsspiel. Die restlichen Teams starten dann am Freitag, den 25. Juli bzw. Samstag den 26. Juli in die neue Saison.