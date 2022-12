Starker Auftritt, keine Punkte Frauenfußball-Regionalliga: Issel muss Qualität des Spitzenreiters anerkennen und verliert mit 0:1.

Beinahe hätte es gegen den Ligaprimus auch zu einem Punktgewinn gereicht. Doch während Elversbergs Torfrau in den Schlussminuten einen Schuss von Lea Scherer nach Vorarbeit von Victoria Dietsch noch an den Pfosten lenkte, war Dana Gotthard gegen Emilia Wittlings Kopfball in der 85. Minute chancenlos. Vorausgegangen war eine starke Umschaltsituation der Saarländerinnen, nachdem Issel aufgerückt war und kurzzeitig die Ordnung verloren hatte.

Dass die Gäste am Sonntag als verdienter Sieger vom Platz gegangen sind, daran ließ Zimmer keinen Zweifel: „Sie hatten vorher drei Mal das Aluminium getroffen. Von den Chancen her waren sie leicht im Plus, von den Spielanteilen her aber deutlich.“

Hier geht's zur Bildergalerie

Mit 22 Punkten nach der Hinrunde können die von Krankheiten und Verletzungen gebeutelten Isselerinnen aber mehr als zufrieden sein. „Deshalb war die Stimmung nach dem Abpfiff auch gut“, berichtete Zimmer. „Die Zuschauer waren begeistert. Wir haben Werbung für uns selbst gemacht.“

Ohnehin stehe die aktuelle Saison bei den Isselerinnen im Fokus der Weiterentwicklung: „Wir haben in vielen Spielen gelernt, aber auch gesehen, dass wir gegen die großen Teams der Liga mithalten können.“

Beim TuS hofft man nun, in der Winterpause bis auf die beiden Langzeitverletzten Savina Festa und Lea Ehlenz alle Spielerinnen für die Rückrunde wieder fit zu bekommen.