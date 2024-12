Standortvorteil München? Türkgücü holt Buchbach-Stürmer – Transfer verlief „absolut sauber“

München – Türkgücü verstärkt sich in der Offensive. Fatjon Celani wechselt vom TSV Buchbach nach München . In dieser Saison kam der Mittelstürmer 14-mal für den Kultklub zum Einsatz. Dabei gelangen dem 32-Jährigen ein Tor und ein Scorer. Der Wechsel zu Türkgücü hängt offenbar eng mit dem Standort der Münchner zusammen.

Georg Hanslmaier, Abteilungsleiter beim TSV Buchbach.

„Der Aufwand, immer nach Buchbach zu fahren, war ihm einfach zu groß. Türkgücü liegt da ja direkt vor der Haustüre“, erklärt Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier in der entsprechenden Pressemitteilung. Celani spielte in Bayern bereits für den SV Wacker Burghausen (zwei Einsätze in der 3. Liga), den FC Augsburg II und Unterföhring, ehe er in verschiedenen deutschen Oberligen und Regionalligen auf sich aufmerksam machte. Seine erfolgreichste Saison erlebte der im Januar 33 werdende Celani in Koblenz, als er in 29 Oberliga-Partien 20-mal knipste.