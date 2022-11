Standards und Torhüterpatzer sichern Blankenheim den Derby-Sieg

In einem umkämpften Derby setzte sich mit dem BSC Blankenheim die glücklichere Elf knapp, aber nicht unverdient mit 4:3 (2:1) bei der KSG Holdenstedt/Beyernaumburg durch. Während der BSC nach zuletzt vier Pleiten wieder gewann, bleibt die KSG auch im sechsten Spiel in Serie sieglos.

Umstellungen gehören bei der KSG jede Woche dazu. So auch im Derby: Anstelle von Hoffmann (Urlaub), Schremmer (krank) und Wildner (private Gründe) begannen Hendrich, Carl und K. Koch. Blankenheim konnte nahezu in Bestbesetzung auflaufen.

Blankenheim presst, KSG konfus

Die Gäste begannen stark, mit hohem Pressing und erzwangen so zahlreichen Ballgewinne gegen die in den ersten 15 bis 20 Minuten konfuse KSG-Deckung. Und schlug gleich zweimal zu: Nach einer Ecke köpfte H. Altenburg, leicht abgefälscht, relativ unbedrängt ein (5. Minute), C. Altenburg durfte am Strafraum unbehelligt von links nach innen ziehen und traf über den etwas zu weit vor dem Tor stehenden Torhüter Buhl hinweg zum 0:2.

In der Folge nahm sich Blankenheim etwas zurück, blieb aber gefährlich, scheiterte bei zwei Abschlüssen aber am KSG-Schlussmann. Erst nach einer Einzelaktion von Hollo, dessen Querpass der aufgerückte Verteidiger Scholz aus wenigen Metern nicht im Tor unterbrachte, wachten die Gastgeber auf. Mit aggressiverem Zweikampfverhalten fand man auch zu einer besseren spielerischen Linie und offenbarte auch Schwächen in der BSC-Abwehr.

KSG vergibt zu viele Chancen

Ein schöner Spielzug führte so zum Anschlusstreffer durch V. Wernicke (22.). Doch bei guten Chancen für Carl (25./30.) und V. Wernicke (40.) zeigte sich BSC-Keeper Brünoth auf dem Posten. Defensiv blieb die KSG bei schnellen Gegenangriffen und langen Bällen aber anfällig, vor allem wenn S. Altenburg oder Ditscher am Ball waren, herrschte Alarmstimmung in der Abwehr der Hausherren. Zur Pause blieb es aber beim 1:2.