Stabwechsel in Ramspau – Eberl-Transfer als Coup Neue Führung für die Fußball-Abteilung: Dr. Rudolf Dobmeier übergibt an die nächste Generation

Die Fußballer der SpVgg Ramspau aus dem Markt Regenstauf stellen sich neu auf. Nach neun Jahren als Spartenleiter der Fußball-Abteilung hat Dr. Rudolf Dobmeier den Stab an die jüngere Generation weitergegeben. Das gab der Verein nun in einer Mitteilung bekannt. Als neuer Abteilungsleiter wurde auf der Jahreshauptversammlung am gestrigen Mittwoch Christian Bleier bestätigt. Als stellvertretender Abteilungsleiter steht ihm Andy Wolf zur Seite. Sein freigewordenes Amt als Jugendleiter übernimmt Thomas Buchholz.